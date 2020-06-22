突如其來的新冠肺炎，令全球忙於抗疫，各地醫療專家也積極研究疫苗和療法，與時間競賽，希望加快全面打擊病毒，讓社會回復原來的生活。病毒不挑人，不論性別、年齡，任何人都有機會患病。市民大眾亦因疫情而提高健康保障意識，對保險的重要性更加關注，特別是醫療保險。

香港公營醫療服務資源緊張，患病時如想使用私家服務，及早購買醫療保險，便能減輕額外負擔。醫療保險有不同的種類，大致可分為住院醫療、危疾、住院現金等，能夠針對不同的需要。市民作出選擇時，可參考以下的簡略介紹。

住院醫療保險

住院醫療保險涵蓋大部份住院治療的相關開支，如病房及膳食費、醫生巡房費、手術費等，以實報實銷形式賠償。每一個保障項目大多設有賠償上限，超出限額的費用由投保人自付。一般而言，客戶可按個人需要及財政預算選擇合適的計劃。

由去年4月自願醫保計劃（VHIS）面世起，市民又多了一個選擇。自願醫保分為「標準計劃」及「靈活計劃」，前者提供基本的住院保障，後者則在「標準計劃」之外，增加保障項目及其保障額。比起傳統的住院醫療保險，自願醫保有其具吸引力之處，例如保證續保至一百歲、不設終身保障限額，以及擴大承保範圍，將已存在疾病、精神科治療等也包括在內，而認可產品的所繳保費，亦可於每個課稅年度申請扣稅。

危疾保險

危疾保險的特點，就是當受保人確診患上保單指定的嚴重疾病時，保險公司會向受保人提供一筆過賠償，毋須像住院醫療保險般以實報實銷方式索償。身患危疾，受保人可能無法工作，既失去收入，亦要長期繳付醫療費用。因此，一筆過危疾賠償可有解燃眉之急，例如日常開支、子女學費等，減低面對的經濟壓力。

現於市場上有各類危疾保障計劃，近年市面更推出一些可於網上投保的危疾保障。有別於一般危疾保，其保障內容較簡單易明，而且投保方式快捷方便。例如中銀人壽的守護十年網上保險計劃，集中保障最常見的都市危疾，包括癌症、中風及心臟病，計劃亦保障一些非嚴重疾病，如：冠心病的小型介入手術（俗稱「通波仔」）等。

住院現金

顧名思義，住院現金就是在符合保單條件下，受保人因住院而獲得的每日現金賠償，以緩減經濟負擔。住院現金會按日計算，例如每日保障額為港幣$500元，住院3天便可獲港幣$1,500元賠償。現時，新推出的計劃加入了特色設計，以中銀人壽的網上全數保費回贈住院現金計劃為例，不管於保障期內曾否索償，受保人於保單期滿時，保證可取回已繳的總保費的101%，增加了這類計劃的吸引力。

以上醫療保險計劃既可獨立投保，也可相輔相成。為得到更全面的保障，投保人於購買前，宜仔細考慮不同計劃的特點、保障目標及範圍，不論是透過網上或保險代理投保，合乎個人保障需要仍是最重要的。

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