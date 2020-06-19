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【理財唔難】妥善理財　購物前諗清楚「想要」定「需要」

博客 19:05 2020/06/19

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【理財唔難】妥善理財　購物前諗清楚「想要」定「需要」

何謂「6：3：1」法則，是指把收入分為60%、30%及10%，其中：60%屬於「生活開支類別」、30%放在「儲蓄類別」、10%納入「基本保障類別」。之前提及將30%置放於儲蓄投資月供股票，另外60%及10%則如下分配：

60%生活開支愈少愈好

60%的「生活開支類別」涉及多種雜項，要避免使費過大，可先把必要的開支一一扣除，例如先減去租金及水電費，餘下的資金便可慢慢分配使用。對於剛步入社會大學的打工仔，每月只有大約不足10,000元納入生活開支，在香港只能租下新界區單位或市區的納米單位，最好與家人同住節省開支，如果有自住必要，可考慮與朋友或同事同住。打工仔要盡量確保開支在60%以下，即使超支也不能在其他帳戶調動資金。

收入10%買保險

人生路上要承受健康風險，一旦有需要做手術或住院，隨時要支付五位數字以上醫療開支，打工仔未來應加強身體保障，因此收入的10%應作為「基本保障類別」，盡早選擇醫療保險、危疾保險或意外保險，如果希望扣稅，可考慮買自願醫保計劃下的醫療保險計劃。

現時標準計劃入場費約為百多元起，新世代也能輕鬆負擔，如果負擔能力較強，可在年輕時選擇更全面的靈活計劃。根據月入16,000元例子，每月有1,600元投放入基本保障類別，足以買入全面的醫療保險，當然實亦要考慮實質保障額是否足夠。

投資儲蓄有很多不同方面，為自己定下框架，可增強紀律，為財富增值打下更好基礎。

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撰文 : The Motley Fool HK

欄名 : 萬里創富

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