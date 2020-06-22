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freshtea觀塘店咖啡買一送一　西九龍中心溜冰場入場費$5起

消費錦囊 07:00 2020/06/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. freshtea觀塘店：咖啡買一送一

由即日起至6月24日，freshtea觀塘店推出3款咖啡買一送一優惠，包括檸檬晶鑽咖啡、岩鹽芝士咖啡及鮮牛奶咖啡。

地址：觀塘apm分店(1樓 L1-17)
電話：2889 7292

2. 西九龍中心：飛龍冰上樂園溜冰入場費$5起

由即日起至6月30日，飛龍冰上樂園推出優惠，星期一至五（6月25日除外）溜冰入場費只需$5，星期六、日及公眾假期溜冰入場費為$10。

需要注意的是，優惠不包括租用溜冰鞋之費用。優惠適用於活動期內，任何溜冰場開放的時間。

地址：西九龍中心8樓

3. 書送快樂：舊書義賣3折起

由即日起至6月28日，民間組織「書送快樂」舉行一年兩度的「蒲蒲書館日」，今次活動與中文大學專業進修學院兩個學生組織——閱讀學會及中華文化學會合辦。除了「蒲書館」回收的舊書之外，兩個學會都會提供精選好書義賣。

今次活動將有逾２萬本舊書以原價約3折發售，收益將撥歸於「書送快樂」，作推動補貼書籍轉贈及籌劃文化活動之用。

蒲蒲書館日

日期：6月22日至6月28日
時間： 10:00 - 18:00
地址： 蒲書館〡新蒲崗雙喜街富德工業大廈19A (港鐵站鑽石山A2出口)

詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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