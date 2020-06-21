  • 32°C
香港時間 : 2020621日 (日) 16:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美啤酒廠聘首席遠足官 行3500公里 即賺15.5萬港元

職場 15:00 2020/06/21

分享：

美啤酒廠聘首席遠足官 行3500公里 即賺15.5萬港元 -

疫情稍緩，大批市民已急不及待迎接初夏，到郊野行山，呼吸新鮮空氣，順道在社交平台上打卡。美國一間啤酒公司最近公開招人行山，成功完成工作後，可獲2萬美元（約15.5萬港元）作為酬勞。

【延伸閱讀】9歲童發明紙牌遊戲　登亞馬遜遊戲榜榜首 去年賺852萬

美國維珍尼亞州啤酒廠Devils Backbone Brewing Company在網站刊登招聘廣告，公開聘請「首席遠足官」（Chief Hiking Officer）。據網站資料，申請者要年滿21歲，熱愛遠足和飲啤酒，有能力完成長達3,500公里的阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）步道，以及通過一連串的考核任務，就會獲得受聘機會。

美國有3條主要的遠足行山徑，包括Pacific Crest Trail（PCT，4,300公里）、Appalachian Trail（AT，3,500公里）以及Continental Divide Trail（CDT，5,000公里），總長達1.28萬公里，每年都吸引不少行山愛好者加入挑戰。

途經14州 挑戰阿帕拉契山徑

啤酒廠是次要求參加者在2021年3月開始，用5至7個月行畢阿帕拉契山徑。山徑貫穿美國東岸，北起緬因州Mount Katahdin，中間經過14個州、8個國家森林及2座國家公園，南至喬治亞州Springer Mountain。據統計，平均每年約有2,000至4,000人挑戰阿帕拉契山徑，只有約30%人能一次走完全程。

在整個行程中，將會由啤酒廠負責提供裝備，而參加者亦需要接受沿途一系列的大型啤酒聚會。順利完成工作後，就可以獲得2萬美元（約15.5萬港元）作為酬勞，並授予「首席遠足官」的頭銜。

有興趣申請人士，可在7月31日前登入啤酒廠公司網站，填寫基本個人資料，提供個人Instagram或Blog的資料，並提交一分鐘個人影片，解釋自己勝任職位的原因。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬

===========

市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。

欄名 : 職場百科

相關文章

職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質
2020/06/11
職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質
【政府工】康文署聘香港大球場兼職　高級球場助理時薪高達88元
2020/06/11
【政府工】康文署聘香港大球場兼職　高級球場助理時薪高達88元
【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬
2020/06/12
【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬
遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？
2020/06/14
遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？
9歲童發明紙牌遊戲　登亞馬遜遊戲榜榜首 去年賺852萬
2020/06/13
9歲童發明紙牌遊戲　登亞馬遜遊戲榜榜首 去年賺852萬

最新專欄文章 更多

年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）
2020/06/20
年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）
【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
2020/06/20
【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
黃錦星︰推綠色就業計劃 涉共1,000職位 聘應屆畢業生任職環保工作
2020/06/16
黃錦星︰推綠色就業計劃 涉共1,000職位 聘應屆畢業生任職環保工作
遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？
2020/06/14
遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？
【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬
2020/06/12
【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬
職位招聘 求職招聘 行山 啤酒 行山徑 美國

下一篇文章

年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【書展兼職】書展7月15日開幕　參展商聘兼職時薪高達80元
【書展兼職】書展7月15日開幕　參展商聘兼職時薪高達80元
年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）
年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）