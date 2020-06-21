▲ 美啤酒廠聘首席遠足官 行3500公里 即賺15.5萬港元 -

疫情稍緩，大批市民已急不及待迎接初夏，到郊野行山，呼吸新鮮空氣，順道在社交平台上打卡。美國一間啤酒公司最近公開招人行山，成功完成工作後，可獲2萬美元（約15.5萬港元）作為酬勞。

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美國維珍尼亞州啤酒廠Devils Backbone Brewing Company在網站刊登招聘廣告，公開聘請「首席遠足官」（Chief Hiking Officer）。據網站資料，申請者要年滿21歲，熱愛遠足和飲啤酒，有能力完成長達3,500公里的阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）步道，以及通過一連串的考核任務，就會獲得受聘機會。

美國有3條主要的遠足行山徑，包括Pacific Crest Trail（PCT，4,300公里）、Appalachian Trail（AT，3,500公里）以及Continental Divide Trail（CDT，5,000公里），總長達1.28萬公里，每年都吸引不少行山愛好者加入挑戰。

途經14州 挑戰阿帕拉契山徑

啤酒廠是次要求參加者在2021年3月開始，用5至7個月行畢阿帕拉契山徑。山徑貫穿美國東岸，北起緬因州Mount Katahdin，中間經過14個州、8個國家森林及2座國家公園，南至喬治亞州Springer Mountain。據統計，平均每年約有2,000至4,000人挑戰阿帕拉契山徑，只有約30%人能一次走完全程。

在整個行程中，將會由啤酒廠負責提供裝備，而參加者亦需要接受沿途一系列的大型啤酒聚會。順利完成工作後，就可以獲得2萬美元（約15.5萬港元）作為酬勞，並授予「首席遠足官」的頭銜。

有興趣申請人士，可在7月31日前登入啤酒廠公司網站，填寫基本個人資料，提供個人Instagram或Blog的資料，並提交一分鐘個人影片，解釋自己勝任職位的原因。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬】

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