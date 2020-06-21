【政府派錢一萬】21間銀行參與　但並非所有銀行提供所有登記途徑（內附一覽表）

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【政府派錢一萬】今起登記 一文睇晒6間銀行登記方法
星期日（21日）父親節，市民可開始登記現金發放計劃政府派錢1萬元，市民可透過網上理財服務、銀行網站的登記系統及書面登記3種方法提交。如透過銀行網上理財登記領取款項，最快可於7月8日收到款項，現時有21間銀行參與該計劃。不少銀行都會加派人手在登記首日，協助市民登記，包括網上登記。但要留意，並非所有銀行提供所有登記途徑，唔想白忙一場，記實以下一表。
【政府派錢1萬】做孝順仔女 幫長輩用電子登記較快收款！ 周日起登記 登記計劃3個途徑
|銀行
|網上理財服務的專用網頁
|網上理財服務的流動應用程式
|網站上的登記系統
|中國銀行（香港）
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|交通銀行（香港）
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|東亞銀行
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|中信銀行（國際）
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|中國建設銀行（亞洲）
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|集友銀行
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|創興銀行
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|花旗銀行（香港
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|招商永隆銀行
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|⨯
|大新銀行
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|星展銀行（香港）
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|富邦銀行
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|恒生銀行
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|香港上海滙豐銀行
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|中國工商銀行（亞洲）
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|南洋商業銀行
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|華僑永亨銀行
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|大眾銀行（香港）
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|上海商業銀行
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|渣打銀行（香港）
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|眾安銀行
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【政府派錢1萬】送黃金又送現金 ！ 「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 邊間最吸引（更新至6月19日）
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 生活理財