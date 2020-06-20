▲ 【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點 完成任務可獲2000元

各國受新冠肺炎疫情影響，實施封關防疫措施，更令不少視日本為「第二鄉下」的港人久久未能「回鄉」。英國營業的旅遊服務商JRPass針對近期新興的虛擬旅遊招聘測試員，可以飽覽20個日本標誌景點之餘，還可獲得200英鎊（約2,000港元）。

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JRPass透過Google地圖及街景模式整理了20個虛擬旅行景點的資料，包括多個日本景點，如觀賞櫻花、富士山山頂看日出、姬路城、東京的五大溫泉、伏見稻荷大社、嵐山竹林等地標。獲招聘的虛擬旅遊測試員可以滿足到日本旅遊願望，對眾多虛擬目的地進行評分及審查。

所有地區人士均可申請 不限拍攝地點

而是次招聘申請開放予所有地區的居民，若想成為JPPass虛擬旅遊測試員，須完成包括在社交媒體Instagram、Facebook或Twitter上發布照片，以及對JRPass策劃的20個景點之一作評論等任務。該圖片需要是過往旅程的回顧圖片，亦不一定是要在日本拍攝，並要在帖文上加上標籤「#JapanVirtualTravel」及追蹤@JRPass。

所有申請任務必須在今年7月20日之前完成，也不可以重複申請。成功獲聘人士會有JRPass負責人員於社交媒體上通知，7月22日公布。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：虛擬旅遊測試員 飽覽20日本地標（收費文章）】