  • 31°C
香港時間 : 2020620日 (六) 18:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）

職場 18:00 2020/06/20

分享：

年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）

上班遲到，相信有不少打工仔都試過，不少僱主都十分重視員工能否準時上班，如果打工仔例牌遲到，小則收警告信，嚴重的有機會飯碗不保。有調查顯示，愈年輕的員工愈容易遲到，而且理由千奇百趣。

男同事聲稱孕吐不適  等待咖啡「攤凍」

據外國求職網站CareerBuilder調查顯示，有25%受訪打工仔表示，1個月最少遲到1次；當中更有12%表示1星期最少遲到1次。該調查訪問1,014位招聘經理，以及809位上班族。結果發現，愈年輕的員工愈容易遲到。按年齡分類，18至34歲組別中，遲到者佔38%；而35至44歲組別則佔36%；45歲或以上的僅佔14%。

一般來說，上班族最常用的遲到理由就是「遲起床」、「塞車」或「身體不適」。然而難免有人會在這個時候發揮創意，編造出令人意想不到的遲到藉口，CareerBuilder更分享了不少奇怪的遲到藉口（見表）。

其實，員工不一定要編造各式各樣的藉口，也可以坦承向老闆認錯，並在知道自己快要遲到時，預先通知同事和老闆，減輕遲到帶來的後果或損失。

 

【原文︰年輕員工易遲到 離奇理由難自保】（收費文章）

撰文 : 黃懌勤

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
今日
【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
黃錦星︰推綠色就業計劃 涉共1,000職位 聘應屆畢業生任職環保工作
2020/06/16
黃錦星︰推綠色就業計劃 涉共1,000職位 聘應屆畢業生任職環保工作
遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？
2020/06/14
遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？
【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬
2020/06/12
【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬
【政府工】康文署聘香港大球場兼職　高級球場助理時薪高達88元
2020/06/11
【政府工】康文署聘香港大球場兼職　高級球場助理時薪高達88元
職場貼士 職場文化

下一篇文章

【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【暑期工】政府各大部門請Summer intern 月薪10,500元
【暑期工】政府各大部門請Summer intern 月薪10,500元
【書展兼職】書展7月15日開幕　參展商聘兼職時薪高達80元
【書展兼職】書展7月15日開幕　參展商聘兼職時薪高達80元
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？
【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元
【眼睛想旅行】虛擬旅遊測試員遊20日本景點　完成任務可獲2000元