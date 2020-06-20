【返工遲到】愈年輕愈易遲到　10大遲到理由千奇百趣（第1個簡直不可思議）

▲ 年輕員工愈易遲到 遲到理由千奇百趣（click內文睇10個騎呢理由）

上班遲到，相信有不少打工仔都試過，不少僱主都十分重視員工能否準時上班，如果打工仔例牌遲到，小則收警告信，嚴重的有機會飯碗不保。有調查顯示，愈年輕的員工愈容易遲到，而且理由千奇百趣。

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據外國求職網站CareerBuilder調查顯示，有25%受訪打工仔表示，1個月最少遲到1次；當中更有12%表示1星期最少遲到1次。該調查訪問1,014位招聘經理，以及809位上班族。結果發現，愈年輕的員工愈容易遲到。按年齡分類，18至34歲組別中，遲到者佔38%；而35至44歲組別則佔36%；45歲或以上的僅佔14%。

一般來說，上班族最常用的遲到理由就是「遲起床」、「塞車」或「身體不適」。然而難免有人會在這個時候發揮創意，編造出令人意想不到的遲到藉口，CareerBuilder更分享了不少奇怪的遲到藉口（見表）。

其實，員工不一定要編造各式各樣的藉口，也可以坦承向老闆認錯，並在知道自己快要遲到時，預先通知同事和老闆，減輕遲到帶來的後果或損失。

【原文︰年輕員工易遲到 離奇理由難自保】（收費文章）