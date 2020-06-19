▲ 港人疫情前寧願「快閃」旅遊 本地遊靠「食老本」點吸引市民？ -

新冠肺炎疫情下，外遊變得遙不可及，即使不少國家現已開始計劃局部放寬入境限制，但相信疫情後外遊將不如以往般方便。本港旅遊業及零售業深受疫情打擊，限聚令放寬後，不少旅行社已陸續推出本地團的優惠。以往不少港人寧願在周末「快閃」台灣或日本等地，也不留港消費。在疫情下，本地遊怎樣才能吸引到要求高的香港人？

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旅遊景點欠缺新意 難吸引市民

港人向來以要求高、追求新鮮感見稱，不少人寧願飛往海外旅遊也不留在香港，很大程度是因為香港消費貴，而且大部分景點因循守舊，缺乏新意。例如一度面對結業危機的海洋公園，屢被批評遊樂設施過時而未有改革；在保育意識日益強烈的社會風氣下，維持動物表演項目；多年來專注吸引外地遊客，而非有機會多次光顧的回頭本地客。

在香港，除了2018年翻新重開的大館，近年已少有具香港文化特色的新景點。當外國朋友來港時，想起要介紹旅遊景點均是大家耳熟能詳的太平山頂、天壇大佛、迪士尼樂園，數到較「新」的景點已是昂平360（2006年開幕）、「天際100」（2011年開幕）及香港摩天輪（2014年開幕）。

台灣積極推廣文創 日本保育文化意識強

港人熱愛到日本或台灣旅遊，這兩個地方均有發展明確的旅遊特色，而非單靠「食老本」。以台灣為例，台灣當地旅遊體驗豐富，旅客可享受湖光山色、遊覽歷史遺產之外，也可到訪近年多個新興的文創景點。當中不少創意園區是由歷史建築改建而成，如台北華山1914創意園區的前身就是日治時期的釀酒廠，新舊結合，具一定「打卡」價值之餘，也能推廣當地文化創意產業。

至於日本，除了國家重點歷史文化遺跡及古街老巷之外，當地的非物質的文化保育意識也相當高，由手工藝品至大小食肆的美食，都不難體現到日本人代代相傳的「匠人精神」。

反觀香港，西九文化區、PMQ元創坊及大館均在開幕前期帶動起一陣熱潮，但熱潮過去時，怎樣才能演變成為對本地市民有持續吸引力的景點？這也是政府及業界需要顧及的地方。

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推廣綠色旅遊 加強自然景區保育才長遠

近日，香港政府推出「綠色旅遊鼓勵計劃」，資助本地旅行社舉辦本地生態遊。香港有世界級的自然風景，如地質公園及天然島嶼等，早在政府着力推廣綠色旅遊前，已愈來愈多港人喜歡上行山遠足。推廣綠色旅遊固然好，但沒有足夠的規管，或會因為人多而令景區受破壞。要長遠發展，就必先加強自然景區保育。政府有意推廣綠色旅遊已有多年，應趁這次機會發掘本地綠色旅遊的商機，並平衡發展及保育，為向外開關後，增加香港旅遊競爭力作準備。

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