▲ 【政府派錢1萬】銀行優惠逐間睇 開戶拎錢送千足黃金好吸引

政府派錢1萬，市民最快可於星期日（21日），父親節，起登記申請。各銀行亦吼準這次「現金發放計劃」商機，推優惠吸引客戶到其銀行開戶拎錢。除「現金回贈」、「特惠存款利息」、也有銀行在一金難求之下，送千足金誘客開戶。

市民要領取政府派錢1萬元現金，最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，最快7月8日可收到款項。多間銀行推出優惠搶客。

眾安銀行—最高獲額外1千元

唯一參與計劃的虛擬銀行眾安，早前已推出「唔要一萬 我要萬一」活動，由即日起至本周五（12日）使用「WANT11K」邀請碼開戶，開戶14天內以個人專屬邀請碼，邀請2位朋友開戶就可享400元現金獎，稍後再經眾安登記並成功領取1萬元後，可獲得額外600元現金獎。

富邦銀行—最高250元獎賞

以上優惠由即日起至8月31日︰

「全新客戶」開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口；登記「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，並登記計劃，可獲250現金獎賞；

「現有客戶」登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，並登記計劃，可獲150元現金獎賞：

「現有數碼銀行客戶」登記計劃，可獲50元現金獎賞。

另外，成功登記計劃的用戶，於優惠期內以全新資金10萬港元開立1個月的定期存款戶口，可享3.8厘息特惠年利率。

建設銀行亞洲—最高獲額外1萬元

由6月21日至9月30日，透過電子登記渠道（網上銀行、手機銀行、銀行網站及智慧櫃員機）完成登記，並以建行（亞洲）賬戶成功收款，即可自動參加大抽獎，有機會贏取額外1萬元現金或800元香格里拉酒店餐飲禮券，名額分別為3個及100個。

南洋商業銀行—最高獲額外1萬元

南洋商業銀行推出「1+1」萬大抽獎，於7月31日或之前透過南商網上銀行/手機銀行登記政府「現金發放計劃」，並成功於8月14日或之前透過南商賬戶收取款項，即可自動參加「1+1」萬大抽獎，有機會獲得額外1萬元現金獎賞。

招商永隆銀行—最高獲額外1萬元

於7月20日或之前成功透過「招商永隆銀行一點通」手機App登記計劃的客戶，可於8月1日至8月31日期間參與「額外港幣10,000元現金抽獎」。合資格客戶須於抽獎期內登錄「一點通」以進行抽獎， 否則視爲自動放棄參與論。

另外，至於12月31日或之前成功登記計劃的客戶，可於指定回贈期間內領取紅包獎賞。客戶同樣須於限期內登錄「一點通」以領取紅包獎賞。

上海商業銀行—頭獎１両裝千足黃金

於8月31日或之前，透過該行登記現金發放計劃並成功領取款項，有機會獲以下獎賞︰

頭獎：1兩裝千足黃金（名額1個）

二獎：加拿大楓葉金幣0.5盎司裝（名額2個）

三獎：澳洲鴻運金幣0.05盎司裝（名額5個）

安慰獎：亞洲國際餐飲集團餐飲禮券價值港元100元（名額200個）

中信銀行（國際）—最高獲額外1萬元

於6月21日至8月31日，透過理財服務登記計劃，即可自動參加大抽獎，有機會獲1萬元（3個名額）或50元（1,000個名額）現金獎賞。

另外，新客戶經inMotio動感銀行存入1萬元，並開立3個月港元定期存款，可享10厘年利率。

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責任編輯︰陳啟昌