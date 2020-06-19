▲ 【政府派錢1萬】銀行推優惠吸存戶 政府派1萬 邊間銀行再送1萬？

政府派錢1萬，市民最快可於星期日（21日），父親節，起登記申請。各銀行亦吼準這次「現金發放計劃」商機，推優惠吸引客戶到其銀行開戶拎錢。除「現金回贈」、「特惠存款利息」、也有銀行在一金難求之下，送千足金誘客開戶。

市民要領取政府派錢1萬元現金，最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，最快7月8日可收到款項。多間銀行推出優惠搶客。

渣打銀行—最高獲額外1萬元

由6月21日至8月15日期間，透過渣打登記並成功收取款項，即可自動參加大抽獎，同樣有機會贏取額外1萬元現金獎，每星期名額3個。

工銀亞洲—最高獲額外1萬元

新舊客戶透過手機銀行或個人網上銀行以該行賬戶登記及領取1萬元，可獲50元現金。同時，如客戶成功推薦一位全新客戶經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記，並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加抽獎活動，贏取最高1萬元現金回贈。

大新銀行—最高獲額外1萬元

大新推出「得一賞二 雙倍現金喜上加喜」大抽獎，於今年9月30日前，只要經網站表格、網上理財或流動理財成功完成電子登記，首1,000名登記可獲20元現金賞兼可自動參加終極大抽獎，贏取額外1萬元現金獎，名額5個。

東亞—最高獲額外1萬元

由6月21日起，透過東亞銀行電子網絡銀行服務（Cyberbanking）或BEA App登記計劃的客戶將獲邀參加大抽獎，有機會獲取額外1萬元的現金獎賞。另參與客戶於推廣期內每進行一次轉數快交易，更可獲取額外一次的抽獎機會。

星展銀行—150元現金獎賞

於7月31日前登記計劃，即可獲取3個電子印花 （相等於50元現金獎賞） ；計劃期間並成功完成合資格網上交易可獲取多達9個電子印花或150元現金獎賞。

同時，星展表示會捐助膳心連基金購買「星展Care more」食品包，贈予有需要家庭。

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責任編輯︰陳啟昌