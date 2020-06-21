【移居馬來西亞】港教育壓力大 港媽帶兩女移居大馬升讀芬蘭式國際學校 享受快樂學習

香港沉重的學業壓力，令孩子感到壓迫，愈來愈多家長為孩子尋找新出路。育有兩女的王匡文（Coco）與丈夫Norman，去年移居馬來西亞，兩名女兒就讀當地一所提倡芬蘭式教育的國際學校，希望她們能愉快學習，為未來做好準備。

▲ 王匡文與丈夫移居到馬來西亞後，一家人其樂融融。

港教育壓力大

港媽Coco育有兩名分別11歲和12歲的女兒，自稱曾經也做過「怪獸家長」的她表示，女兒3個月大就為她們報名上芭蕾舞班，此後亦陸續報讀大量興趣班和補習班。其後兩名女兒升讀本地資助女校瑪利諾修院學校，每逢學校考試，Coco就大為緊張，除了補習，更會自己出試卷給她們操練。

不過，每當見到女兒放學回家短短10多分鐘車程都累極而睡，Coco亦感到心痛和不忍。她曾想過為女兒報讀國際學校，然而學費、雜費及興趣班等，兩名女兒每年合共須花費最少60萬元，但香港學校設施卻不像外國多，所以覺得有點不值。

▲ Coco 稱自己是虎媽，在女兒 3 個月時已為她們報名參加興趣班。

芬蘭式教育快樂學習

在一次偶然機會之下，Coco認識了一名芬蘭教育專家，被當地的「快樂學習」吸引，她更直接飛往芬蘭考察。她發現芬蘭式教育不單讓孩子快樂學習，亦有前瞻性，鼓勵學生研究。Coco認為，

學習應該是應付孩子的未來，而不是家長為他們想像出來的未來。

從事教育工作的Coco，因工作關係經常飛往馬來西亞，從而認識了當地採用芬蘭式教學法的國際學校，在女兒放假時飛往馬來西亞試堂，短短數天已發現兩女讀得開心。女兒面臨升中，Coco故決定移居大馬，並在今年成功透過「第二家園計劃」移居馬來西亞。

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平讀大馬國際學校

兩名女兒現於這所芬蘭式國際學校分別就讀小六及中一，小學採用IPC國際小學課程，中學則採用劍橋國際中學教育普通證書課程（Cambridge IGCSE）。

▲ Coco 指芬蘭式教育融合生活教育，讓學生從日常生活的事情中學習。

學費方面，大女學費每年約8.4萬元港幣，幼女則是每年6萬元港幣，費用已包括所有雜費。除了一星期兩節體育課外，女兒每日亦可接觸不同的運動，還可以學唱歌和跳舞，所有課外活動都不需額外付費。

Coco表示學校每天只上課6小時，沒有功課，亦不需要補習。雖然一年有3次考試，但校方不會公布學生的成績排名，以減少競爭。校方亦將程度相近的學生，編入同一組上課，拉近學生間的學習差異，同時提升他們的學習自信。考試前，老師會為學生作一個統一溫習，有利學生溫故知新。

芬蘭式教育採用有趣、生活化的教學方式，令學生參與度高。Coco表示：「以前在香港接女兒放學，只看到她們臉上寫着『好累』兩字，現在她們卻不停告訴我上課的趣事。」

▲ 馬來西亞國際學校的芬蘭式教學法，着重體驗活動。

▲ 女兒入讀馬來西亞的國際學校，認識不少新朋友。

總括而言，Coco亦滿意馬來西亞國際學校的芬蘭式教學法，對打好女兒的學習根底甚有信心。

【原文︰港媽帶兩女移居大馬 擺脫「累」】