  • 30°C
香港時間 : 2020621日 (日) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移居馬來西亞】港教育壓力大 港媽帶兩女移居大馬升讀芬蘭式國際學校 享受快樂學習

東南亞 18:00 2020/06/21

分享：

香港沉重的學業壓力，令孩子感到壓迫，愈來愈多家長為孩子尋找新出路。育有兩女的王匡文（Coco）與丈夫Norman，去年移居馬來西亞，兩名女兒就讀當地一所提倡芬蘭式教育的國際學校，希望她們能愉快學習，為未來做好準備。

王匡文與丈夫移居到馬來西亞後，一家人其樂融融。

港教育壓力大

港媽Coco育有兩名分別11歲和12歲的女兒，自稱曾經也做過「怪獸家長」的她表示，女兒3個月大就為她們報名上芭蕾舞班，此後亦陸續報讀大量興趣班和補習班。其後兩名女兒升讀本地資助女校瑪利諾修院學校，每逢學校考試，Coco就大為緊張，除了補習，更會自己出試卷給她們操練。

不過，每當見到女兒放學回家短短10多分鐘車程都累極而睡，Coco亦感到心痛和不忍。她曾想過為女兒報讀國際學校，然而學費、雜費及興趣班等，兩名女兒每年合共須花費最少60萬元，但香港學校設施卻不像外國多，所以覺得有點不值。

Coco 稱自己是虎媽，在女兒 3 個月時已為她們報名參加興趣班。

芬蘭式教育快樂學習

在一次偶然機會之下，Coco認識了一名芬蘭教育專家，被當地的「快樂學習」吸引，她更直接飛往芬蘭考察。她發現芬蘭式教育不單讓孩子快樂學習，亦有前瞻性，鼓勵學生研究。Coco認為，

學習應該是應付孩子的未來，而不是家長為他們想像出來的未來。

從事教育工作的Coco，因工作關係經常飛往馬來西亞，從而認識了當地採用芬蘭式教學法的國際學校，在女兒放假時飛往馬來西亞試堂，短短數天已發現兩女讀得開心。女兒面臨升中，Coco故決定移居大馬，並在今年成功透過「第二家園計劃」移居馬來西亞。

【移居馬來西亞】第二家園計劃去年逾千港人申請 門檻只須90萬

平讀大馬國際學校

兩名女兒現於這所芬蘭式國際學校分別就讀小六及中一，小學採用IPC國際小學課程，中學則採用劍橋國際中學教育普通證書課程（Cambridge IGCSE）。

Coco 指芬蘭式教育融合生活教育，讓學生從日常生活的事情中學習。

學費方面，大女學費每年約8.4萬元港幣，幼女則是每年6萬元港幣，費用已包括所有雜費。除了一星期兩節體育課外，女兒每日亦可接觸不同的運動，還可以學唱歌和跳舞，所有課外活動都不需額外付費。

Coco表示學校每天只上課6小時，沒有功課，亦不需要補習。雖然一年有3次考試，但校方不會公布學生的成績排名，以減少競爭。校方亦將程度相近的學生，編入同一組上課，拉近學生間的學習差異，同時提升他們的學習自信。考試前，老師會為學生作一個統一溫習，有利學生溫故知新。

芬蘭式教育採用有趣、生活化的教學方式，令學生參與度高。Coco表示：「以前在香港接女兒放學，只看到她們臉上寫着『好累』兩字，現在她們卻不停告訴我上課的趣事。」

馬來西亞國際學校的芬蘭式教學法，着重體驗活動。

女兒入讀馬來西亞的國際學校，認識不少新朋友。

總括而言，Coco亦滿意馬來西亞國際學校的芬蘭式教學法，對打好女兒的學習根底甚有信心。

【原文︰港媽帶兩女移居大馬 擺脫「累」

撰文 : 梁節儀

欄名 : 移民點滴

相關文章

【移居東南亞‧馬來西亞】移居大馬 4大城市各具特色！
2019/10/30
【移居東南亞‧馬來西亞】移居大馬 4大城市各具特色！
【移居東南亞‧馬來西亞】第二家園計劃有甚麼限制？
2019/10/30
【移居東南亞‧馬來西亞】第二家園計劃有甚麼限制？

最新專欄文章 更多

【移民日本】港男移居北海道教滑雪　兼創業開咖啡店闖出新事業
2020/06/14
【移民日本】港男移居北海道教滑雪　兼創業開咖啡店闖出新事業
【移民澳洲】港邊青由工作假期到移民大堡礁　英文不好曾做黑工 終成功創業圓夢
2020/06/13
【移民澳洲】港邊青由工作假期到移民大堡礁　英文不好曾做黑工 終成功創業圓夢
【移民瑞典】瑞典政府佛系抗疫 移民港媽如何防疫？
2020/06/07
【移民瑞典】瑞典政府佛系抗疫 移民港媽如何防疫？
【台灣創業】港移民高雄開食店 80後港男：高雄發展慢 但機會處處
2020/05/31
【台灣創業】港移民高雄開食店 80後港男：高雄發展慢 但機會處處
【移居挪威】港女移居挪威極地島嶼生活 毋須簽證可無限居留　買入海景、雪景房放租回報高
2020/05/26
【移居挪威】港女移居挪威極地島嶼生活 毋須簽證可無限居留　買入海景、雪景房放租回報高
移民 中小學教育 教育議題 教育制度及形式 學校 中學 怪獸家長 國際學校 馬來西亞

下一篇文章

【離岸戶口】持有英國離岸戶口　唔想輸通脹有咩辦法？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【移民英國】赴英升學或工作　需時多久才可獲永居權？
【移民英國】赴英升學或工作　需時多久才可獲永居權？