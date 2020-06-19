▲ 應付經濟衰退 3大資產調配法則

如近期的疫情及經濟環境，使你憂慮自己的財務狀況，事實上你並非孤軍作戰。世界經濟論壇近期訪問350名風險管理專業人士，調查發現他們認為「全球經濟長期衰退」不但是全球最關心的議題，也極有可能為全球帶來嚴重打擊。

無論發展會如何，為未來可能出現的衰退，思考怎樣調配資產組合都是明智之舉。投資者可考慮以下三個步驟。

第一：保留一點現金

首要考慮是現金。你擁有充裕現金嗎？還是已把絕大部分現金用作投資？你是否擁有應急資金，足以應付最少3至6個月生活開支？如答案是否定的，你便應立即着手建立這筆資金。現時的環境使許多人失去部分或全部收入，若同時面對健康問題等，隨時可能使你付出高昂代價。若你無足夠的現金儲備，你可能需要為此出售部分股份套現，下文會進一步描述。

如市場崩潰，令大量優質股票跌至超值水平，手上擁有現金可使你更加靈活。你毋須清倉為跌市做準備，策略性賣出部分股票，足以讓你部署投資計劃。你亦可以開始累積現金，把可以等待的開支押後。另一種策略是減少開支，或從事副業增加收入。請緊記，雖然我們目前身處超低利率環境，但短期儲蓄仍然可以賺取一點利息。

第二：投資穩健選股

說到股票投資，嘗試預測市場走勢，可能阻礙你通過股票獲利的能力。然而，你可以專注於具有某種特徵的股票，調整投資風格，減低衰退將至的風險。具體而言，你可以物色：

防守股

許多股份具「周期性」，意味公司興衰與經濟起伏息息相關。經濟蓬勃發展時，這些公司表現造好，而當經濟回落，表現便會同步下行。例子包括航空公司、遊輪公司，以及製造汽車、雪櫃和家俬的公司。另一類相對的股票具「防守性」，不論經濟狀況如何，這類公司一直表現造好。例如在經濟衰退期間，你仍然需要支付電費和保險費，亦會繼續購買洗頭水、食品、藥物和其他生活必需品。提供這些產品和服務的公司便具有防守性。

派息股

如你感覺衰退即將出現，派息股也是理想的投資選擇，事實上，這類股份在任何時候都是所有投資者的理想之選。擁有派息往績的公司一向表現穩定，現金流相對更可預測，讓管理層有信心公司在可見未來能夠穩定派息。

在經濟艱困時期，派息有時會減少或暫停，但整體而言，不論經濟情況好壞，股東都能持續從中獲得回報。如你把300,000元平分至若干健康成長的派息公司，平均股息率為4%，每年便能從中獲得約12,000元，可以把這筆資金作再投資或消費。最重要的，是穩健且不斷增長的派息公司，往往會持續提高派付，協助你跑贏通脹。

資產負債表強勁

當一間公司獲稱為「穩健」，它可能擁有充裕現金和現金流，能夠維持正常運作，同時債務不多，或只有低利率的可控債務。你可以看看一間公司的資產負債表，大致了解其現金和債務比率，從而評估健康狀況。

第三：考慮出售估值過高的倉位

最後，如我先前所說，你可能希望在經濟衰退前出售部分持股，這不單單是出於恐懼，亦是為了(a)增加緊急資金；(b)保留彈藥，把握未來的巨大投資機會；及／或(c)把資金配置在你最有信心的公司。

哪類股票最應該出售？你可考慮出售資產負債狀況較遜色，即現金不多，且負債沉重的公司。在市場動盪或經濟衰退時期，許多公司會陷入困境，可能需要動用儲備才能生存。如一間公司沒有儲備，便可能導致破產或股價暴跌。

估值看似被大幅高估的股票也適合放售，這類公司的股價可能回落，而非上漲，你也可以考慮出售非防守股。你亦應緊記，可以選擇減倉：如你持有500股股票，且仍然想擁有它，你可以賣出100或200股來換取部分現金。

不要為可能出現的衰退感到驚慌，你應理性思考自己的財務狀況，平穩地度過經濟危機。

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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