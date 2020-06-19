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捕捉動人時光　父親節精選Leica相機

博客 14:45 2020/06/19

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今個周末就是父親節，不妨考慮買部相機滿足鍾情高科技的爸爸。

今個周末就是父親節，仍在猶豫該買甚麼禮物給爸爸一個驚喜的話，不妨考慮買部相機，既能滿足鍾情高科技的男士們，又可以藉着這份禮物來捕捉與摯親一起的珍貴時光。

這次精選幾部德國著名相機品牌Leica的產品，有輕巧型、優雅型、專業型，甚至有個人訂製版本，總有一款啱爸爸心水。

優雅型：M10 Monochrom（Leica提供）

優雅型：M10 Monochrom

Leica黑白攝影專用的數碼旁軸相機M10 Monochrom已是第3款，有效像素相比上代大幅提升至4,000萬，ISO更高達100,000，是首款擁有超大感光度的黑白相機。

其快門是M系列相機中最靜，機身亦沒有紅點標誌及刻字，更顯低調美。（$70,500）

輕巧型：Leica Q2（Leica提供）

輕巧型：Leica Q2

Leica Q系列最新型號，機身傳承了上代優雅設計，配備新開發的4,730萬像素全畫幅感測器，能在高達ISO 50,000的情況下，捕捉到細節清晰的靜態圖片及4K影片。

Q2更新增一系列功能，如快速Leica Summilux 28mm f/1.7 ASPH.定焦鏡頭、防水及特殊密封技術等，最適合街攝或去旅行用。（$47,000）

專業型：SL2（Leica提供）

專業型：SL2

SL2是Leica新一代旗艦級全片幅無反數碼相機，亦是唯一在德國設計及製造。機身經過全新設計，用上全金屬及皮革包覆，採用4,730萬像素CMOS圖像感光元件，以及Maestro III影像處理器，亦具備高達5K影片解像度的功能，讓拍攝更細緻。（$51,000）

Leica設有A La Carte 個人化訂製升級服務，可為4 款型號相機包括 Leica M10、Leica Q 及 Leica Q2 等扮靚靚，換上 24 種顏色的皮革。（Leica提供）

升級扮靚靚：

如果爸爸已是 Leica 擁躉，不妨為他們的「寶貝」來個 A La Carte 個人化訂製升級服務。為 4 款型號相機包括 Leica M10、Leica Q 及 Leica Q2 等扮靚靚，換上 24 種顏色的皮革，給爸爸訂製一部專屬相機。

撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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