▲ 【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧 -

父親節剛過去，不少父親窮一生精力外出打拼，就是為了賺錢養妻活兒，除了努力工作外，《富爸爸‧窮爸爸》一書就點出學會投資理財的重要性，掌握富爸爸的理財智慧，就能靠資產帶來源源不絕的現金流，達至財務自由。

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《富爸爸•窮爸爸》一書1997年出版後風靡全球，作者清崎（Robert Kiyosaki）講述自己的兩位父親──親生父親窮爸爸及啟發其理財智慧的富爸爸，所持的不同理財觀念。以下為書中4大理財智慧，無論是為人父親，還是年輕人，都能夠參考富爸爸的致富心得。

1. 窮人為錢而工作，富人讓錢為他們工作。

清崎在美國的夏威夷長大，親生父親是一名擁有博士學位的公務員，也就是作者描述的窮爸爸；而啟發作者的富爸爸是好友的父親，他雖然只有初中學歷，卻是出色的企業家。清崎比較了富有的人與其他人對賺錢的想法，富有的人不會視打工為賺錢的唯一途徑，並及早意識到做生意才能賺到更多的錢。他指出，成功的企業家，能透過個人的能力、人際關係及經商技巧，增加企業的盈利，隨着業務收入逐步增長，他們就能賺取較打工更豐厚的收入。

2. 賺多少錢不是最重要，重要是儲蓄多少。

不少人的儲蓄金額是取決於收入減去支出所剩餘的錢，其儲蓄佔收入或可低至5%，但有錢人的則會着眼於儲蓄更多，儲蓄比率甚至可高達50%。當儲蓄足夠的金錢用作投資的本金，就能夠「錢滾錢」。

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3. 投資在能製造現金流的資產

清崎將不能製造現金流的資產定義為「負債」，他認為反對過早買樓自住，因為不少人需動用大部分的收入供樓，帶走現金流，而且自住單位不能創造租金收入。他認為人應投資在能製造現金流的資產，例如是買樓收租、 股票、債券、投資基金、 房地產信託基金（REITs） 和企業。 它們的共同點就是在於有產生穩定收入或增值的潛力。

4. 打工不是賺錢的唯一途徑

清崎認為打工會限制了個人收入來源，即使你在工作時間內能為僱主賺到錢，表現遠超出預期，但你的薪金已有固定水平的上限，在企業人才開支或升遷安排的限制下，打工的收入與付出或不成正比。他認為，當成為自僱人士或創業時，收入就會沒有上限，可透過多方面的發展，來創造更多收入來源。當賺得更多收入時，就可能利用儲蓄作投資，較一般打工仔更快地累積資產。

此外，清崎亦將社會上的人分為ESBI四類，分別為E指的是僱員（Employee），S指自由職業者（Self-employed）、B指企業家（Businessman），I指投資者（Investor）。他認為，僱員及自由職業者均需要為錢而工作，需要付出的勞力較多，而且也是多勞多得；而企業家透過僱員來賺錢，投資者透過投資來賺錢，擁有非勞動性收入，相較於為錢工作的僱員及自由職業者，會較容易達致財務自由。



責任編輯：李瑩

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