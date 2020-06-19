▲ 【5G手機】HTC首部5G手機U20 Made in Taiwan你buy唔buy？

5G手機相繼推出，哪一款令你心動？還是先等更多5G手機款推出再揀？薑餅人今次為大家介紹來自台灣HTC的U20，U20是HTC推出的首部5G手機，除了手機性能，Made in Taiwan也是其賣點之一。

HTC借5G大勢再戰手機市場

HTC這個品牌近年在智能手機界已經近乎淡出，一年只推出一兩款中低價產品維持市場份額，主力都在VR頭戴設備上。但在5G時代，VR與5G的結合是大勢所趨，HTC不可能在這個市場缺席。因此外界也不停揣測HTC何時推出新5G手機。

HTC本周初在台灣發布的U20手機，惹起一眾HTC迷的關注。先談談手機的基本訊息：

採用高通Snapdragon 765G行動平台，

配備6.8吋20:9屏幕、支援SA、NSA雙模

搭配全新5鏡頭系統，包含分別為3,200萬畫素與2,500萬像素的自拍前鏡頭，

與4鏡一線洗鍊設計的後鏡頭，大光圈、超廣角、超微距、散景，

具備AI場景偵測、4K高畫質攝影功能

配備5,000mAh超大容量電池，帶來更強續航力。

售價折合5,000港元 中階處理器略嫌貴

手機在台灣售18900台幣，折合約港幣5000元，是台灣市場最便宜的5G手機。但以中階處理器而言，這個價位實在不便宜。HTC唯有以Made in Taiwan作為賣點，希望在目前的中美政治氣氛下，激發台灣用家的情懷。

U20 5G手機對手太多 HTC打硬仗

老實說，以U20的功能及配置，在香港的對手實在太多了。小米的5G旗艦小米10系列，最頂級也是5000多元，卻已配上了1億畫素鏡頭及S865頂尖處理器。而小米下周推出的入門版5G手機小米10Lite更索價2500元，這樣進取的價位，對HTC而言是難打的。

因此，HTC這部新手機不會來香港推出行貨，主力會集中在台灣市場。

HTC冀用價格吸引用家

HTC選擇以中階產品切入5G市場，其實也是面對現實之舉。皆因在經濟景氣不明朗，人人都擔心自己的工作的情況下，要推出動輒萬元港幣的智能手機，只有蘋果及三星可以有能力去做。

但當蘋果也要以iPhone SE來打大眾市場，旗艦手機早已成為奢侈品，只有金字塔尖的高端用家才會升級，但這樣便不能把量做大。

今次HTC以中階產品切入新市場，再配合網絡商的上台月費計劃，可大降手機用戶升級換機的成本。據台灣當地的用戶表示，用戶簽訂5G月費計劃，手機機價僅數千台幣。這樣可望吸引當地用戶立即升級。

本港網絡商積極搶5G客

近日香港有網絡商也開始以上5G計劃免費送手機作招徠，目的就是盡快提升5G的客戶規模，賺取多點收入之餘也可加快將現有頻譜撥作5G用途，以提升網絡效能。隨著下半年有更多中低階的5G手機推出市場，相信有更多用戶轉用5G服務。