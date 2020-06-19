【政府派錢1萬】替親友電子登記較快收款！6‧21起登記　現金發放計劃3個登記途徑

▲ 【政府派錢1萬】替親友電子登記較快收款！6‧21起登記 3大現金發放計劃登記途徑

政府的1萬元「現金發放計劃」將於6月21日起（星期日；父親節）接受登記，屆時市民可於網上或書面登記。若使用電子途徑登記，最快可於7月8日領取款項；書面登記最快可於7月20日領取款項。即使沒有網上銀行帳戶，也可循電子途徑登記，更快拿到1萬元。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送千足黃金好吸引（更新至6月18日）

途徑一：網上理財服務（包括網頁及流動應用程式）

市民只須於登入網頁及流動應用程式後，選擇收款的銀行帳戶，並提供一個本地聯絡電話號碼（以具短訊服務功能的流動電話號碼為佳），即可完成登記。

此登記方法最為簡單，毋須填寫任何資料，不過市民需預先開設網上理財服務。

網上銀行登記方法：

途徑二：銀行網站的登記系統

市民只須提供簡單資料，即可遞交登記：

香港永久性居民身份證號碼的首4個字母或數字

本地聯絡電話號碼（以具有短訊服務功能的本港流動電話號碼為佳）

收款銀行的帳戶號碼

銀行會在2個工作天內透過銀行記錄內的通訊資料，向該客戶發出短訊通知，以核實其身份。

假如家人沒有使用網上理財服務，亦可使用此方法於網上登記領取1萬元。

6間銀行登記方法 ：【按此】

途徑三：書面登記

市民可透過現金發放計劃網站下載、銀行分行或民政署服務中心等超過1,000個地點索取登記表格。市民只需帶同填妥的申請表，交回收款銀行、各郵政局或郵寄至香港郵政信箱182020號即可。

索取書面登記表格地點 ：【按此】

為方便市民申請，6月21日當日參與銀行旗下分行及郵局均會開門營業，讓市民領取及交回表格。

需要注意的是，在接受登記的首6個星期將分3階段進行、每批申請期為兩星期，首批（即1955年或之前出生人士）可於6月21日起開始遞交表格，料最快7月20日收到款項。合資格人士須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記。

出生年份 開始登記日期 預計收款日期 1955年或之前

（65歲或以上） 6月21日 7月20日起 1956年至1970年

（50至64歲） 7月5日 8月3日起 1971年至2002年

（18歲至49歲） 7月19日 8月17日起

責任編輯：曹佩鈞

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