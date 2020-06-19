  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【政府派錢1萬】替親友電子登記較快收款！6‧21起登記　現金發放計劃3個登記途徑

日常開支 13:23 2020/06/19

分享：

【政府派錢1萬】替親友電子登記較快收款！6‧21起登記　3大現金發放計劃登記途徑

政府的1萬元「現金發放計劃」將於6月21日起（星期日；父親節）接受登記，屆時市民可於網上或書面登記。若使用電子途徑登記，最快可於7月8日領取款項；書面登記最快可於7月20日領取款項。即使沒有網上銀行帳戶，也可循電子途徑登記，更快拿到1萬元。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送千足黃金好吸引（更新至6月18日）

途徑一：網上理財服務（包括網頁及流動應用程式）

市民只須於登入網頁及流動應用程式後，選擇收款的銀行帳戶，並提供一個本地聯絡電話號碼（以具短訊服務功能的流動電話號碼為佳），即可完成登記。

此登記方法最為簡單，毋須填寫任何資料，不過市民需預先開設網上理財服務。

網上銀行登記方法：

  • 滙豐、恒生、中銀、花旗【按此
  • 渣打、東亞、大新【按此

途徑二：銀行網站的登記系統

市民只須提供簡單資料，即可遞交登記：

  • 香港永久性居民身份證號碼的首4個字母或數字
  • 本地聯絡電話號碼（以具有短訊服務功能的本港流動電話號碼為佳）
  • 收款銀行的帳戶號碼

銀行會在2個工作天內透過銀行記錄內的通訊資料，向該客戶發出短訊通知，以核實其身份。

假如家人沒有使用網上理財服務，亦可使用此方法於網上登記領取1萬元。

6間銀行登記方法：【按此

途徑三：書面登記

市民可透過現金發放計劃網站下載、銀行分行或民政署服務中心等超過1,000個地點索取登記表格。市民只需帶同填妥的申請表，交回收款銀行、各郵政局或郵寄至香港郵政信箱182020號即可。

索取書面登記表格地點：【按此

為方便市民申請，6月21日當日參與銀行旗下分行及郵局均會開門營業，讓市民領取及交回表格。

需要注意的是，在接受登記的首6個星期將分3階段進行、每批申請期為兩星期，首批（即1955年或之前出生人士）可於6月21日起開始遞交表格，料最快7月20日收到款項。合資格人士須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記。

出生年份 開始登記日期 預計收款日期
1955年或之前
（65歲或以上）		 6月21日 7月20日起
1956年至1970年
（50至64歲）		 7月5日 8月3日起
1971年至2002年
（18歲至49歲）		 7月19日 8月17日起

責任編輯：曹佩鈞

=============

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 生活理財

相關文章

【派錢1萬】星期日父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）
今日
【派錢1萬】星期日父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）
【政府派錢1萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能收款
2020/06/17
【政府派錢1萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能收款
【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】
2020/06/15
【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】
【政府派錢1萬】送黃金又送現金 ！ 「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　邊間最吸引（更新至6月19日）
今日
【政府派錢1萬】送黃金又送現金 ！ 「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　邊間最吸引（更新至6月19日）

最新專欄文章 更多

【派錢1萬】星期日父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）
今日
【派錢1萬】星期日父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）
【政府派錢1萬】送黃金又送現金 ！ 「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　邊間最吸引（更新至6月19日）
今日
【政府派錢1萬】送黃金又送現金 ！ 「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　邊間最吸引（更新至6月19日）
【政府派錢1萬】登記首日 中銀調派逾千名員工協助市民 提供兌現支票專櫃
2020/06/18
【政府派錢1萬】登記首日 中銀調派逾千名員工協助市民 提供兌現支票專櫃
【政府派錢1萬】6‧21起登記 一文睇晒6間銀行登記方法
2020/06/17
【政府派錢1萬】6‧21起登記 一文睇晒6間銀行登記方法
【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元
2020/06/17
【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元
網上理財 香港郵政 銀行

下一篇文章

【派錢1萬】星期日父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】
【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】
【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法
【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法
【政府派錢1萬】送黃金又送現金 ！ 「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　邊間最吸引（更新至6月19日）
【政府派錢1萬】送黃金又送現金 ！ 「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　邊間最吸引（更新至6月19日）
【政府派錢1萬】登記首日 中銀調派逾千名員工協助市民 提供兌現支票專櫃
【政府派錢1萬】登記首日 中銀調派逾千名員工協助市民 提供兌現支票專櫃
【政府派錢1萬】網上銀行登記最快7月8日收錢 3間銀行登記網上銀行方法
【政府派錢1萬】網上銀行登記最快7月8日收錢 3間銀行登記網上銀行方法
【政府派錢1萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能收款
【政府派錢1萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能收款