【政府派錢一萬】做孝順仔女　幫長輩用電子登記較快收款！ 登記計劃3個途徑

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【政府派錢一萬】21間銀行參與 但並非所有銀行提供所有登記途徑（內附一覽表）
政府的1萬元「現金發放計劃」6月21日起（星期日；父親節）接受登記，屆時市民可於網上或書面登記。若使用電子途徑登記，最快可於7月8日領取款項；書面登記最快可於7月20日領取款項。即使沒有網上銀行帳戶，也可循電子途徑登記，更快拿到1萬元。
【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送千足黃金好吸引（更新至6月18日）
途徑一：網上理財服務（包括網頁及流動應用程式）
市民只須於登入網頁及流動應用程式後，選擇收款的銀行帳戶，並提供一個本地聯絡電話號碼（以具短訊服務功能的流動電話號碼為佳），即可完成登記。
此登記方法最為簡單，毋須填寫任何資料，不過市民需預先開設網上理財服務。
網上銀行登記方法：
途徑二：銀行網站的登記系統
市民只須提供簡單資料，即可遞交登記：
銀行會在2個工作天內透過銀行記錄內的通訊資料，向該客戶發出短訊通知，以核實其身份。
假如家人沒有使用網上理財服務，亦可使用此方法於網上登記領取1萬元。
6間銀行登記方法：【按此】
途徑三：書面登記
市民可透過現金發放計劃網站下載、銀行分行或民政署服務中心等超過1,000個地點索取登記表格。市民只需帶同填妥的申請表，交回收款銀行、各郵政局或郵寄至香港郵政信箱182020號即可。
索取書面登記表格地點：【按此】
為方便市民申請，6月21日當日參與銀行旗下分行及郵局均會開門營業，讓市民領取及交回表格。
需要注意的是，在接受登記的首6個星期將分3階段進行、每批申請期為兩星期，首批（即1955年或之前出生人士）可於6月21日起開始遞交表格，料最快7月20日收到款項。合資格人士須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記。
|出生年份
|開始登記日期
|預計收款日期
|1955年或之前
（65歲或以上）
|6月21日
|7月20日起
|1956年至1970年
（50至64歲）
|7月5日
|8月3日起
|1971年至2002年
（18歲至49歲）
|7月19日
|8月17日起
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 生活理財