▲ 佳士得7月拍賣中國瓷器及宗教藝術品 投資先要愛藝術

如有興趣投資藝術品，佳士得將於7月9日舉行香港中國瓷器及藝術品拍賣：「皇天梵相」以宗教主題作慈善拍賣；另有包含數個精選主題的「重要中國瓷器及工藝精品」，雲集佛教藝術、文人珍玩及動物雕塑，有興趣收藏或投資者不妨留意。

【延伸閱讀】投資入門－投資沉香三部曲

「皇天梵相」拍賣為16件佛教藝術珍品，包括各式明清佛教造像及法器，涵蓋鎏金銅、瓷器、泥金陶、白螺等不同材質。全部源自一亞洲私人珍藏，拍賣收益將捐贈予香港精神健康慈善機構。最矚目的多件西藏佛像，尤是15或16世紀銅漆金四臂大黑天坐像，造型碩大，甚為罕見。

▲ 西藏 15 世紀銅鎏金蓮花生大士坐像，造工精緻、敦碩渾厚，反映西藏佛像製作之高超水準。（估價：$2,800,000-$5,000,000）（佳士得提供圖片）

▲ 銅漆金四臂大黑天坐像刻劃出密宗中重要護法神，亦為專治疾病之醫神與財富之神。這件來自荷蘭的私人珍藏，曾在2011年於巴黎佳士得進行拍賣。（估價：$4,000,000-$6,000,000）（佳士得提供圖片）

而「重要中國瓷器及工藝精品」拍賣領銜拍賣品，則包括明宣德御製青花石榴花紋盤及康熙青花瓶這兩件極為稀罕的青花作品。另亦推出一系列以動物造型為主題的藝術瑰寶，年代橫跨戰國至清代，動物種類繁多。更搜羅了昔日文人的案頭清供，包括一件南宋龍泉青瓷花插，以及一枚乾隆壽山石「含味經籍」御璽一方，品味雅致。

▲ 明宣德御製青花石榴花紋盤，青花發色清麗，釉汁肥厚瑩潤，紋飾清晰洗練，底部有「大明宣德年製」六字楷書。（估價待定）（佳士得提供圖片）

▲ 南宋龍泉青瓷花插，通體施厚潤粉青釉，溫瑩如玉，源自廣島縣福山市一所寺廟珍藏，未曾亮相於市場，為日本「重要文化材」。（估價待定）（佳士得提供圖片）

投資需由喜愛着手

佳士得香港中國瓷器及藝術品部助理副總裁暨專家唐晞殷稱，藝術投資新手切勿憧憬快速回報，別被藝術市場的熾熱銷情迷惑。「藝術投資不同於其他投資，入場首先條件必須喜愛藝術，自己開始了解、學習並收藏。不能道聽塗說或盲目追逐潮流，要培養欣賞的眼光，例如多去藝術館、參與展覽，多與業內人員溝通及交流，才能更了解整體市場及趨勢。而藝術品價格不一，由幾萬元以至過億美元亦有，藏購前應做好個人預算，切忌盲從，要視乎預算及喜好選擇，要知道貴價藝術品未必是最有升值潛力的。」

▲ 動物主題藝術品包括老虎、牛、馬、鳥等，以玉、陶、銅、金等不同材質製成，一對東魏彩繪陶馬造型栩栩如生，大小為15.3/8吋。（估價：$200,000-$300,000）（佳士得提供圖片）

藏品來源或會讓藝術品增值

唐晞殷補充，來源及多元化亦是重要一環，有謂來源有緒之說，意思就是如藝術品曾經被某些知名收藏家入藏，又或列入某些著名圖錄、作品集或世界級展覽等，會有保值甚至增值作用。

重要中國瓷器及工藝精品、皇天梵相

預展日期：7月4日至8日

地點：中環康樂廣場1號怡和大廈21/F

拍賣日期：7月9日

地點：中環遮打道18號歷山大廈22樓

查詢：2760 1766

作者：張頌婷

責任編輯：何小雲、鄺素媚

（節錄）

【原文：佳士得中國瓷器宗教藝術品拍賣 入門投資前宜先研究（收費文章）】