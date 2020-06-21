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【港區國安法】香港擁4大條件　阻大鱷突襲聯滙制度

理財學堂 10:00 2020/06/21

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【港區國安法】香港擁4大條件　阻大鱷突襲聯滙制度

中美角力因「港區國安法」升溫，美國總統特朗普宣稱將不再保證香港享有特殊待遇，市場憂慮聯繫滙率制度會受到衝擊。香港的聯繫滙率制度自1983年10月17日開始實施，至今已經受了37年金融市場的風雨考驗。在這期間，發生了1987年的全球股災、1997至98年的亞洲金融風暴、2007年的金融海嘯、2012年的歐債危機，當中，很多新興國家的掛鈎貨幣貶值或被迫與美元脫鈎。

【延伸閱讀】【港區國安法】美國取消香港特殊待遇 聯繫滙率受衝擊？ 港元變廢紙？ 這全部都錯

在特朗普本屆總統任期內，美國衝擊聯繫滙率的可能性有多大？

陷「天堂地獄之戰」 特求勝心切

我們從兩個不同層面來分析和關注，第一層面是美國政府層面，即美國政治和戰略層面對華發動金融戰，目的是遏制和拖慢中國的發展。第二層面是美國的金融帝國，即美國的華爾街金融對冲基金大鱷們對華發動金融突襲的可能性，其目的是渾水摸魚，獲取暴利。

第一，從特朗普政府層面來看，其本屆政府的執政期到明年1月屆滿，而今年11月就將舉行總統大選。根據美國最新的民意調查來看，特朗普與民主黨總統候選人拜登比，已由原來的領先轉為落後，且落後的差距不斷擴大。有報道稱，這次美國總統大選對特朗普是「天堂地獄之戰」。換言之，勝則再度入主白宮，敗則有牢獄之災。因此，打贏這場選戰，是特朗普當下的「重中之重」。

打壓中概股 香港或「因禍得福」

如果特朗普在港區國安立法問題上反應過度的話，勢必會損害美國相關企業的利益，等於得罪其競選金主，不利其選情。再說，中國對美國政府的無理制裁必然會反制，對特朗普來說，眼下最不想看到的是中方停止執行首階段貿易協議。

所以左右為難之下，最後留給特朗普的選項可能就剩「取消美國賦予香港的特殊待遇」。然而，香港的「獨立關稅」地位是世貿組織（WTO）批准的，並非美國一家給的，因此，美國真要取消香港「獨立關稅區」地位，還不能一家說了算，得經過世貿組織的法定程序。

特朗普當下還在做的另一件事──對華金融制裁，是收緊中概股在美國的上市條件，並要求其他國家也跟隨。其他國家跟不跟尚未知，但從正面理解此項「制裁」的話，它一方面有利內地企業嚴肅整頓規範其財務行為。另一方面，更多中概股會從美國轉至香港聯合交易所掛牌。如果這也算「制裁」的話，內地和香港國際金融中心「因禍得福」了。

【延伸閱讀】【港區國安法】港區國安法對香港有何影響？

華爾街大鱷 「蒼蠅不叮無縫蛋」

第二，華爾街的對冲基金是否會利用港區國安立法，而對港聯繫滙率制度採取突然襲擊呢？答案是「暫時不會。」

華爾街對冲基金主要投資於股票、債券、外滙、貨幣和商品等市場，運用衍生產品和槓桿融資，從事全方位的國際性金融活動。他們通常會利用世界各地出現的經濟和金融缺陷，而採用其最擅長的「立體投機策略」發起攻擊，滿載而歸。

中國有句俗話「蒼蠅不叮無縫的蛋」。華爾街大鱷們每次金融狙擊都是通過各種模型精心計算的。他們決不會打「無準備之仗」。然而，香港目前狀況並不具備對冲基金的金融突襲條件：

1. 港區國安立法將有助於穩定香港經濟和金融發展，他們為賺錢不必與國安立法過不去。

2. 如果香港剔除去年下半年的反修例風波和今年的疫情負面因素，其經濟基本健康，財政穩定，股市無泡沫，總體來說，未出現大的經濟和金融缺陷。

3. 全球疫情之下，中國內地和香港已成為世界的「挪亞方舟」，別的國家仍在抗疫，此地已領先開始恢復生產。

4. 香港有4,000多億美元外滙儲備，中國人民銀行有3萬億美元的外滙儲備，大鱷們有必要以卵擊石嗎？

當然，如果美國大鱷們真的要發動金融戰，決不會「事先通知」。因此，我們仍須對此提高警惕，未雨綢繆還是十分有必要的。

（節錄）

【原文：香港4條件 大鱷暫不會突襲聯滙制

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撰文 : 謝湧海 中銀國際英國保誠資產管理公司董事長

欄名 : 理財學堂

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