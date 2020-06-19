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i CREMERiA朗豪坊店指定雪糕買一送一　HP開倉精選產品低至3折

消費錦囊 07:00 2020/06/19

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. i CREMERiA朗豪坊店：主餐牌雪糕買一送一

由即日起至6月21日，於i CREMERiA朗豪坊店購買主餐牌雪糕，可享買一送一優惠。

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓13號舖

2. HP：瘋狂開倉 低至3折

由即日起至6月21日，HP舉行瘋狂開倉日，多款HP全新產品及陳列品以優惠價發售，低至3折。

日期：2020年6月19日至6月21日 (星期五至日)
時間：上午11時至晚上7時
地點：鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈8樓807室 (太古站A1出口)
WhatsApp查詢：9131 7855
詳情

3. 爭鮮東涌店：單件壽司$2

為慶祝爭鮮外帶東涌店開業，東涌店由即日起至6月21日，單件壽司只售$2！

開幕特賣時間：早上10時30分至晚上9時30分
正常營業時間：早上10時30分至晚上10時30分

門市地址：港鐵東涌站TUC 22號舖

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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