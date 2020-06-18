【電子錢包優惠】WeChat Pay發畫圖利市挑戰好友兼攞印花 最高賺$15現金券（內附6個教學步驟）

電子錢包WeChat Pay HK推出新優惠活動，今次更將優惠與遊戲元素結合。今次的「發畫圖利市攞印花」活動讓用戶與朋友之間傳送利市，透過挑戰好友的畫功領取利市外，同時可領取印花，儲齊指定數量印花，可換領電子現金券。

用戶在WeChat Pay HK內向好友或群組發利市，只要輸入利市金額（最低HK$0.01），再選擇類型為「畫圖利市」，便可預設題目挑戰好友，而每名用戶的畫圖題目不同，包括蒙羅麗莎、巴黎鐵塔、美人魚、瑜伽等難度不一的題目。好友只要通過AI鑑定，成功畫出指定圖案即可拆開利市。

與此同時，派利市的用戶可通過收集好友的畫圖印花而換取電子現金券。首先去WeChat Pay HK的「優惠專區」進入活動專頁，查看自己的畫圖挑戰任務，然後向朋友出題。每個題目都需要不同數量的朋友完成（3或5個）畫中指定題目，拆開利市，用戶就可獲得題目對應的一個印花獎勵。

每三個印花就可換領一張HK$5通用電子現金券，每個用戶最多可獲得九個印花，活動期間最多可三張HK$5通用電子現金券，合共HK$15。

此優惠活動由即日起至7月17日。

玩法步驟︰

1.選擇一位好友或在群組發利市，輸入利市金額及給對方的祝福語。

2.在利市類型選擇「畫圖利市」，然後看到預設的畫圖題目。可選擇「換一個」來更換不同的畫圖題目。

3.用戶先點擊好友發送的利市。

4.根據題目在空白位置畫出相認的圖畫。AI會自動辨認用戶是否畫中題目。

5.好友畫對後，便可拆開利市。

6.發利市的用戶亦可收集好友畫圖。只要對方成功解題，發利是的用戶就能獲得相應的印花。儲夠三個印花便可兌換HK$5電子優惠券一張，供消費時使用。

責任編輯︰陳啟昌