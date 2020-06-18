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父親節好玩有心意禮物　威士忌數碼體驗軒尼詩刻字服務

博客 19:06 2020/06/18

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倒數父親節，快點選定買威士忌還是干邑！

父親節送甚麼好？每一年要費煞思量的問題，除了吃飯聚餐、送男士隨身物件外，許多人都會想到送酒。近年潮興威士忌，見FB有關父親節酒的討論，有不少都是威士忌的推介。

威士忌數碼體驗

威士忌不像葡萄酒，葡萄酒一般每年都有新年份推出，但威士忌就不同，陳年需要時間，十幾年等閒事。試想想，威士忌最常見是12年陳的，要等12年才可以推出市場，還因為陳年時蒸發的關係，也不見了許多，要與「天使共享」（行內術語是Angel's Share），所以能夠推出市場也不是海量。

陳12年已是等閒，還有常見的15、18年陳，30年更少，莫說72年了，因此，Macallan去年推出72年威士忌，震撼全球。但等72年，真的是等到白頭。不如送給父親這個好玩的Glenlivet Spectra吧！

由3個黑色的三角盒組成的The Glenlivet Spectra，即日至27日在銅鑼灣崇光百貨超市展出，屈臣氏酒窖亦有售，建議零售價$933。（圖片酒莊提供）

3枝200ml的Glenlivet威士忌，有不同風味，以3個黑色的三角盒組成。沒有透露用那種木桶，又或陳年多久的資料，酒標上只有01、02、03作分辨。其實盒上都有少許提示，如帶你進入秘密果園、海邊的篝火等。而掃過QR Code後，聽到那把溫柔的男士聲音，有種沒預計的冥想效果。

在這個要花5-10分鐘的互動數碼旅程，還會測試大家的嗅覺、味覺的分辨能力（如菠蘿、花香、呍呢嗱、拖肥、香料、泥煤、煙熏、梨子等），然後給與評分。高分甚至滿分，還可以在FB及Twitter炫燿一番。

這個Glenlivet Spectra好玩的地方，是掃過QR Code後，就好像有專人教你如何品評威士忌。（圖片酒莊提供）

The Glenlivet Spectra適合年青英文有番咁上下的型男爸爸去品味、試玩，那年長一點的父親，又送甚麼禮物好呢？可能干邑就比較合適了。昔日，香港是全球喝干邑最多的地方，今天可能數字有點回落，但年紀大一點的父親輩，仍然是對干邑比較情有獨鍾，而且比較熟悉。

干邑刻字表心意

最近Hennessy就推出個人化的刻字服務，讓大家可以表達對父親的祝福。但為甚麼是XO級別呢？或許是因為XO除了罕見的限量版外，已經代表了干邑分級中的最頂級。

2018年，法國干邑的監管局Bureau National Interprofessionel du Cognac (BNIC)宣布，將干邑XO由原本最少的6年陳，增加至10年，可見想品試醇厚芳香的干邑，還是XO最好，就如父親一樣，父愛滿溢！

干邑分級：

VS（Very Special） 最少陳年2年

VSOP（Very Superior Old Pale） 最少陳年4年

Napoleon 最少陳年6年

XO（Extra Old） 最少陳年10年

在各至醇酒庫（Liquid Gold）分店，都可以購買到軒尼詩XO（$1,890），並有刻字服務。（圖片酒莊提供）

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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