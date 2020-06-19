  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【政府派錢1萬】1萬入場費左右 有咩熱門新經濟股選擇？

理財學堂 12:56 2020/06/19

分享：

今個星期日（21日，父親節）起，市民可登記領取派錢1萬現金發放計劃，透過銀行網上理財最快可於7月8日領取到款項。突然多了一萬，與其拿去消費，可拿去投資增值財富。上幾期介紹過1萬元入場費的藍籌、ETF、reits等較低風險的股份，可承受高風險的人士，想買入當抄新經濟股，有以下選擇。

【政府派錢1萬】善用政府1萬元　盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs

【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）

閱文集團 （00772）

今日（19日）中午收報52.5元

每手股數：200

每手入場費：10,500‬元

閱文集團大股東為騰訊控股 （00700） ，母公司背景給予巨大信心。公司收入及盈利仍處於增長期，綫上閱讀概念將成未來趨勢。摩通相信，閱文可受惠內地放鬆對文學內容的監管，以及從騰訊收購的新麗傳媒提供更多貢獻。近日因為資金熱捧，閱文已被炒起，想入場的要付多500元了！

小米集團 （01810）

今日（19日）中午收報：12.8元

每手股數：200

每手入場費：2,563元

簡評：恒指公司早前通過，同股不同權股份公司可納入成為恒指成分股，因此市場憧憬小米會被列入藍籌股，成為熱炒股之一。不用3,000元就可以買到隻有機會染藍的股份，而且1萬元可以買足3手。

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【財務自由】如何變有錢？好習慣不能少　白手興家富豪都有這些習慣
2020/06/15
【財務自由】如何變有錢？好習慣不能少　白手興家富豪都有這些習慣
網購結合社交增購買慾？慎防為減壓而衝動消費
2020/06/14
網購結合社交增購買慾？慎防為減壓而衝動消費
Zara母企擬關全球1200分店　與消費者「斷捨離」有關？
2020/06/12
Zara母企擬關全球1200分店　與消費者「斷捨離」有關？
【美國零息】聯儲局預告2年內不加息 專家推薦定存以外收息4大選擇
2020/06/11
【美國零息】聯儲局預告2年內不加息 專家推薦定存以外收息4大選擇
【政府派錢1萬】善用政府1萬元　盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs
2020/06/09
【政府派錢1萬】善用政府1萬元　盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs
香港股票 政府政策 同股不同權 新經濟 小米集團－W（01810） 閱文集團（00772） 騰訊控股（00700）

下一篇文章

打算移民 手上嘅保險點處理好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版