旅發局推本地遊優惠資訊平台　精選10個食買玩優惠

上一篇文章
【電子錢包優惠】WeChat Pay發畫圖利市挑戰好友兼攞印花 最高賺$15現金券（內附6個教學步驟）
疫情重創本港旅遊業及零售業，旅發局推出大型推廣計劃「旅遊•就在香港（Hello Hong Kong）」計劃，鼓勵本地深度遊及刺激消費。旅發局建立「旅遊•就在香港」網上優惠平台，羅列超過1萬個食、買、玩優惠，更把優惠分為留港度假、景點、潮買、美食、商場以及本地團。此外，旅發局表示最快於8月推出「賞你遊香港」項目，市民可透過消費換取本地團。
【延伸閱讀】【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票7折 小童長者免費入場
以下羅列了10個熱門景點及餐飲優惠：
1. 香港杜莎夫人蠟像館
優惠：門票買一送一
日期：即日起至6月30日
預訂網站
2. 香港挪亞方舟
優惠：門票買一送一
日期：即日起至6月30日
預訂網站
3. 昂坪360
優惠：平日來回纜車門票半價（適用於來回標準車廂纜車門票、來回水晶車廂纜車門票及單程標準車廂加單程水晶車廂纜車門票）
日期：即日起7月31日（星期一至五，公眾假期除外）
預訂網站
詳情：昂坪360重開！港人專享平日來回纜車門票半價優惠
4. 鴨靈號
優惠：鴨靈號提供4項優惠，包括「維港遊日間船票半價優惠」、「維港遊幻彩詠香江及晚間航班船票半價優惠」、「維港遊週末特別航班船票半價優惠」以及「鴨靈文化體驗遊船票半價優惠」
日期：維港遊週末特別航班船票優惠有效期至6月30日（只適用於指定日子）；其他優惠有效期至9月30日
預訂網站
5. 香港海事博物館
優惠：成人入場門票買一送一
日期：即日起至9月30日
優惠券連結
6. 富豪九龍酒店Mezzo
優惠：Hello Hong Kong Holiday@Home套餐買一送一（原價每位568元）
日期：即日起至9月30日
優惠券連結
7. 如心海景酒店暨會議中心 如粵滬中菜廳
優惠：片皮鴨買一送一（原價588元）
日期：即日起至9月30日
優惠券連結
8. 竹日本料理
優惠：季節懷石料理買一送一（原價每位1,880元）
日期：即日起至9月30日
優惠券連結
9. 海上遊覽社(香港)有限公司 日間及晚間維港遊常規團
優惠：報團買一送一
日期：即日起至9月30日
優惠券連結（日間／夜間）
10. 莎莎化粧品有限公司
優惠：單一消費滿50元即減10元
日期：即日起至9月30日
優惠券連結
責任編輯：曹佩鈞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。
欄名 : 消費錦囊