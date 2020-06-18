▲ 【運動保險】蘇黎世新運動保險 保障期短至1日 為逾70種運動設保障

運動可以強身健體，又可紓壓，但無論是專業運動員還是業餘愛好者，一不小心難免會受傷。蘇黎世保險（香港）推出「瞬即動」運動保障微保險，保障範圍覆蓋超過70種主流及新興運動，每宗運動意外提供高達5,000元住院現金及門診醫療保障。保單保費低至24元，即能保障24小時內因運動意外所造成的醫療開支。投保人可自訂最多4項受保運動及保障日數，專業、業餘運動人士一樣受保。

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為逾70種運動設保障 保費低至24元

保障涵蓋超過70種運動，包括多種優閒及高危運動，如籃球、足球、跑步、健身，以至水上運動獨木舟、風帆及滑浪，新興運動BMX自由花式及滑翔傘等，亦包括本地運動賽事如馬拉松。合資格投保人須符合指定條件，包括年齡介乎18至70歲，必須於香港境內購買保障及受保人只限投保人等。

蘇黎世保險指，「瞬即動」只需每天24元保費，便可就每宗運動意外享有高達5,000元住院現金及門診醫療保障。投保人在每日中午前啟動保障便可即時生效至當晚11時59分，而於中午後啟動保障便將於翌日凌晨12時生效至當晚11時59分。除可選擇以Visa或Mastercard信用卡付款外，蘇黎世保險更與本港初創企業HEYCOINS合作，其會員只需在HEYCOINS應用程式內填寫資料及揀選保障，使用HEYCOINS積分即可完成投保。

蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂指出，運動保障微保險以便捷及靈活性作設計概念，透過精簡投保和索償過程，為消費者提供最方便和無負擔的保障，未來將繼續推出嶄新的微保險，吸引不同客戶群。

責任編輯：李瑩

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