【父親節2020】父親節食大餐　自助餐 火鍋 放題 任你揀

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【父親節2020】父親節禮物買咩好？調查指爸爸們最唔想收呢幾份禮物
作為子女，父親節帶爸爸食大餐慶祝總係唔少得，加上政府放寬限聚令，一家幾口飲茶食飯多幾個人都唔怕。如果現時仍未預約好餐廳，仲可以睇睇以下選擇。
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牛大人：每人收費由168元起
除了自助餐之外，亦可考慮吃火鍋慶祝父親節。牛大人是一間任食台式火鍋專門店，提供多款肉類任點任食，有9款湯底和過百款鍋料無選擇。不過，父親節期間網上訂座人數已經額滿，如果有興趣，就要早點到親身排隊等位。
牛大人
JK Brother's日韓放題：每人收費由228元起
JK Brother's的日韓刺身及海鮮涮涮鍋放題，可以任點牛肉、任食刺身、任撈海鮮。此外，晚市火鍋放題更提供多款任食食品，包括濟洲黑豚肉、精選雞腿肉、多款火鍋配料、新鮮海鮮、炸物、刺身、天婦羅、醬油鮑魚、醬油蝦等。如果爸爸喜歡小酌幾杯，更可選擇任飲啤酒、清酒、燒酌以及梅酒。有興趣可於Facebook預約訂座，6月20日及21日暫時仍接受預訂。
JK Brother's日韓放題
營業時間：下午1時至下午3時、下午5時至晚上11時
查詢電話：5598 8697
訂座方法：按Facebook上的「搶先預約」訂座（不接受Facebook私訊預約）
地址：尖沙咀彌敦道180號寶華商業大廈3樓
九龍酒店倚窗閣：自助餐8折優惠
九龍酒店倚窗閣於6月21日推出父親節自助餐，更可享有8折優惠。九龍酒店網站現時仍接受預訂，如想確保有座位，購買前可先致電酒店查詢。自助餐提供多款美食，包括鹿兒島和牛、燕窩、生蠔及海鮮等。
價錢：
九龍酒店倚窗閣
訂座電話：2378 7672／2378 7673／網上訂座
地址： 香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊