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【父親節2020】父親節禮物買咩好？調查指爸爸們最唔想收呢幾份禮物

消費錦囊 17:37 2020/06/18

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【父親節2020】父親節禮物買咩好？調查指爸爸們最唔想到呢幾份禮物 -

父親節諗好去邊度慶祝未？限聚令放寬，相信大家嘅選擇就更多。咁禮物又預備好未呢？有調查透露爸爸們最不想收到的父親節禮物，想避開「地雷」就要睇咗呢篇文章先。

【延伸閱讀】【父親節2020】父親節Last Call！精選3間自助餐/任食火鍋/日韓放題

最不想收到服飾作禮物

優惠券公司Coupon Lawn於6月1日訪問了1020名美國父親，了解他們最不想收到的父親節禮物。調查發現，父親們最不想收到的父親節禮物是服飾，佔32.6%；其次為書本或唱片（31.1%）、心意卡（30%）、個人護理產品（28.6%）及禮品卡（21.8%）。

調查亦問到父親們對2019年父親節禮品的評價，滿意程度分為A+、A至F級，最多父親評為A+，佔30.9%；其次為A，佔29.5%，而B則佔24.7%，反映大多數父親都對收到的父親節禮品感到滿意。

【延伸閱讀】【父親節2020】豐澤電器低至5折！父親節商店優惠合集

禮物能創造特別回憶最重要

至於禮物的好壞是取決於甚麼因素？調查發現，最多父親（33.3%）認為，能夠創造特別的回憶就是一份好禮物，其次則認為是取決於禮物能帶來方便（29.3%）及禮物的獨特性（27.4%）。

調查也引述了全美零售聯合會（The National Retail Federation）對父親節禮物的調查，該會訪問了8,209名18歲或以上的美國人，了解他們在父親節送禮的考量，當中最多受訪者（41%）認為，禮物的獨特性最重要，其次才是能夠創造特別回憶（36%），反映送禮的子女及收禮的父親，對禮物的想法存在輕微差異。

限聚令放寬　帶爸爸本地遊

參考調查結果，大多父親都認為能夠創造特別回憶就是一份好禮物，一起旅行是最容易創造回憶的途徑之一，疫情下海外旅遊遙遙無期，也可趁機會帶爸爸本地遊，一起發掘未曾到過的本地景點、未吃過的美食，享受親子樂。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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