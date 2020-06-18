Netflix巴西科幻劇《全知之謎》驚現廣東話　24小時全民監控犠牲私隱能減罪案？

▲ 巴西出品的科幻劇《全知之謎》，把反烏托邦和破案追兇元素共冶一爐。

大規模監控和個人私隱問題，永遠受爭議。Netflix的巴西短篇劇《全知之謎》（Omniscient），就以一個全民受到24小時監控的城市為背景。為了減低罪案率，所有市民都各有一架細小的無人機監控着一舉一動。然而，在天眼監控之下，竟然有一宗兇案發生。

▲ 劇中的城市，每個人梗有一架微型無人機在左近監控一切。（劇照）

英國科幻神劇《黑鏡》（Black Mirror）系列，以揭開改善生活的科技，每每映照出人性深處的黑暗聞名。《全知之謎》的未來城市科技生活感覺，就如同巴西版《黑鏡》，全知系統就如同《1984》中的全民視頻監控。

不過作為外語劇，加上沒有俊男美女演員，在今年1月上架時難免被忽略。其實它對於智慧城市、科技生活不乏有趣想像，也有不少令人反思的地方。

▲ 無人機能作人臉辨識，並把其心跳率等資料傳送到中央電腦分析會否有犯罪行為。（劇照）

全民監控市民安心？

這劇創作人Pedro Aguilera，其前作是去年在Netflix上架的反烏托邦連續劇《3%》，它講述未來世界中，精英可以於島嶼天堂安居，遠離貧民窟，於是人人為了加入3%的精英行列而鬥爭，暴露出人性黑暗一面，也反映巴西社會貧富極度不均的問題。

▲ Nina和哥哥Daniel合作查出謀殺其父親的真兇。（劇照）

至於新劇的創作概念，今次就似乎是針對巴西社會向來暴力罪案多多的問題。故事背景設定在不久的將來，某座城市的每個公民，24小時都被一架細小得像蚊子般的小型無人機監控。這台機器會將該名市民的所有資料，包括所有舉動，甚至監測到的情緒及生理變化，傳到超級電腦作出分析。若是有犯罪意圖會發出警示，罪犯都知道自己一定會被逮捕，所以這裏的犯罪率幾乎為零。

這個全知系統（Omniscient System）背後的理念是︰私隱和安全不是對立，而是相輔相成。市民出街不用提心吊膽，豈不美好？女主角Nina在這城市長大，已習慣全天候被監控，也不會質疑監控背後的原因。她爸爸曾在全知系統公司工作，而她受其啟發也成為IT專才，加入了該間勢力龐大的公司成為實習生受訓。

▲ 全知系統公司的員工大都深信全民監控有助減少暴力罪案發生。（劇照）

一天，Nina回家赫然發現爸爸倒臥血泊當中。傷心的她為了調查誰是兇手，隨即向公司高層要求取得她爸爸生前最後的紀錄影片，對方卻以私隱政策規定所有人均不可以取得影片為由拒絕。

化身黑客揭父親死亡真相

Nina和哥哥Daniel決心自行調查，Daniel從爸爸的過去入手，而Nina更懷疑命案牽涉該公司一些不可告人的秘密。於是她在上司面前不斷爭取表現，以求成為正式員工，才有機會接觸中央電腦，找出父親兇案的真相。

由於有無人機全天候緊盯着她，以防做出犯法行為，所以她又要和監控系統鬥智，遂由電腦工程師變為黑客。可以說，Nina是一位在體制內不斷反制度的年輕人。

這劇以調查兇案為主綫外，也透過城外人的眼光，來批評普通人連做愛都沒有私隱，要一直被監控是何等荒謬。

▲ Nina和在市政府工作的Judite結成盟友，調查全知系統公司，最後才知道對方的真正動機。（劇照）

巴西劇驚現廣東話

相對於主流的英美劇來說，這部巴西出品節奏略嫌有點慢，但在細節上的處理，如布景設計和色彩運用（Nina的衣着經常都是以紅色為主調）方面，就明顯見心思。

作為香港人，準會留意到一個細節，那就是Nina的男友兼主管，被公司選中加入特別小組，而為了和香港方面洽談合作，他努力自學廣東話，重複說︰「你好嗎」、「我很好」等，相信大家看到亦會心微笑。最令人好奇是，為何編劇偏偏揀香港呢？