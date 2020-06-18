  • 32°C
香港時間 : 2020618日 (四) 16:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Netflix巴西科幻劇《全知之謎》驚現廣東話　24小時全民監控犠牲私隱能減罪案？

博客 15:16 2020/06/18

分享：

巴西出品的科幻劇《全知之謎》，把反烏托邦和破案追兇元素共冶一爐。

大規模監控和個人私隱問題，永遠受爭議。Netflix的巴西短篇劇《全知之謎》（Omniscient），就以一個全民受到24小時監控的城市為背景。為了減低罪案率，所有市民都各有一架細小的無人機監控着一舉一動。然而，在天眼監控之下，竟然有一宗兇案發生。

劇中的城市，每個人梗有一架微型無人機在左近監控一切。（劇照）

英國科幻神劇《黑鏡》（Black Mirror）系列，以揭開改善生活的科技，每每映照出人性深處的黑暗聞名。《全知之謎》的未來城市科技生活感覺，就如同巴西版《黑鏡》，全知系統就如同《1984》中的全民視頻監控。
不過作為外語劇，加上沒有俊男美女演員，在今年1月上架時難免被忽略。其實它對於智慧城市、科技生活不乏有趣想像，也有不少令人反思的地方。

無人機能作人臉辨識，並把其心跳率等資料傳送到中央電腦分析會否有犯罪行為。（劇照）

全民監控市民安心？
這劇創作人Pedro Aguilera，其前作是去年在Netflix上架的反烏托邦連續劇《3%》，它講述未來世界中，精英可以於島嶼天堂安居，遠離貧民窟，於是人人為了加入3%的精英行列而鬥爭，暴露出人性黑暗一面，也反映巴西社會貧富極度不均的問題。

Nina和哥哥Daniel合作查出謀殺其父親的真兇。（劇照）

至於新劇的創作概念，今次就似乎是針對巴西社會向來暴力罪案多多的問題。故事背景設定在不久的將來，某座城市的每個公民，24小時都被一架細小得像蚊子般的小型無人機監控。這台機器會將該名市民的所有資料，包括所有舉動，甚至監測到的情緒及生理變化，傳到超級電腦作出分析。若是有犯罪意圖會發出警示，罪犯都知道自己一定會被逮捕，所以這裏的犯罪率幾乎為零。
這個全知系統（Omniscient System）背後的理念是︰私隱和安全不是對立，而是相輔相成。市民出街不用提心吊膽，豈不美好？女主角Nina在這城市長大，已習慣全天候被監控，也不會質疑監控背後的原因。她爸爸曾在全知系統公司工作，而她受其啟發也成為IT專才，加入了該間勢力龐大的公司成為實習生受訓。

全知系統公司的員工大都深信全民監控有助減少暴力罪案發生。（劇照）

一天，Nina回家赫然發現爸爸倒臥血泊當中。傷心的她為了調查誰是兇手，隨即向公司高層要求取得她爸爸生前最後的紀錄影片，對方卻以私隱政策規定所有人均不可以取得影片為由拒絕。

化身黑客揭父親死亡真相
Nina和哥哥Daniel決心自行調查，Daniel從爸爸的過去入手，而Nina更懷疑命案牽涉該公司一些不可告人的秘密。於是她在上司面前不斷爭取表現，以求成為正式員工，才有機會接觸中央電腦，找出父親兇案的真相。
由於有無人機全天候緊盯着她，以防做出犯法行為，所以她又要和監控系統鬥智，遂由電腦工程師變為黑客。可以說，Nina是一位在體制內不斷反制度的年輕人。
這劇以調查兇案為主綫外，也透過城外人的眼光，來批評普通人連做愛都沒有私隱，要一直被監控是何等荒謬。

Nina和在市政府工作的Judite結成盟友，調查全知系統公司，最後才知道對方的真正動機。（劇照）

巴西劇驚現廣東話
相對於主流的英美劇來說，這部巴西出品節奏略嫌有點慢，但在細節上的處理，如布景設計和色彩運用（Nina的衣着經常都是以紅色為主調）方面，就明顯見心思。
作為香港人，準會留意到一個細節，那就是Nina的男友兼主管，被公司選中加入特別小組，而為了和香港方面洽談合作，他努力自學廣東話，重複說︰「你好嗎」、「我很好」等，相信大家看到亦會心微笑。最令人好奇是，為何編劇偏偏揀香港呢？

 

撰文 : 胡慧雯

欄名 : 型男玩物誌

最新專欄文章 更多

專家建議每次戴錶後宜進行清潔　錶頭用稀釋肥皂水去垢錶鏈以牙刷除塵保持光潔如新　
2020/06/17
專家建議每次戴錶後宜進行清潔　錶頭用稀釋肥皂水去垢錶鏈以牙刷除塵保持光潔如新　
以一打二　寶馬全新2系Gran Coupé
2020/06/12
以一打二　寶馬全新2系Gran Coupé
立夏海灘良伴　葡萄酒大師Debra Meiburg Sarah Heller推介奧地利Gruner Veltliner
2020/06/12
立夏海灘良伴　葡萄酒大師Debra Meiburg Sarah Heller推介奧地利Gruner Veltliner
男士High Tea兼美容護理打孖上　中環五星級酒店享受貴氣版男人的浪漫
2020/06/10
男士High Tea兼美容護理打孖上　中環五星級酒店享受貴氣版男人的浪漫
Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
2020/06/09
Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
Netflix 科幻片 電視劇 巴西 黑客 罪案 香港 英國 謀殺 智慧城市

下一篇文章

敏捷管理是企業疫市求存的良方？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【跟David Webb買股】生意穩定增長　香港人都幫襯佢　到底係邊間？
【跟David Webb買股】生意穩定增長　香港人都幫襯佢　到底係邊間？
【跟David Webb買股】股息率逾10厘　連David Webb都愛
【跟David Webb買股】股息率逾10厘　連David Webb都愛
博客 - 滙豐大戰虛擬銀行　出動「邪惡」的第三擊
滙豐大戰虛擬銀行　出動「邪惡」的第三擊
博客 - 【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【跟David Webb買股】3隻獲「股壇長毛」David Webb加持愛股　跟唔跟得過？
【跟David Webb買股】3隻獲「股壇長毛」David Webb加持愛股　跟唔跟得過？
博客 - 政府派1萬　精選3隻低入場費收息股
政府派1萬　精選3隻低入場費收息股