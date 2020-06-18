▲ 【買美股】買美股收息 可趁低位吸這3隻

不少散戶投資者都轉戰美股市場，一來想食住美股大升浪；二來部分美股入場費較低，買賣1股也可。買美股除了想賺價，也有投資者買美股收息。假如你是後者想買美股收息，以下3隻美股也可能是考慮之列，趁股價低殘可吸納。

1.寶潔（NYSE:PG）

連續130年派息

股息率約為2.8%

寶潔（Procter & Gamble）（NYSE:PG）股價較2月底水平下跌約10%， 這種股價變動純粹是跟隨大市變動。

寶潔擁有連續130年派息的驕人記錄，更加驚人的就是，董事會決定將季度派息調高6%，將連續調高年度股息的記錄延長至64年，股息率為2.8%。

2.麥當勞（NYSE:MCD）

每年調高派息

股息率約為2.7%

在2月首兩週，麥當勞（McDonald’s）（NYSE:MCD）股價約為215美元，雖然過去幾個月出現反彈，現時股價較這個水平低大約15%。

公司首季業績原本在今年首兩個月開局不俗，但卻因新冠肺炎疫情和居家令而受挫。估計隨著人們重返工作崗位、回復正常生活，業績將會反彈。

麥當勞自1976年開始派息以來每年都有調高派息，現時公司派付季度股息1.25美元，相等於2.7%股息率。

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