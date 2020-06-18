【Zara大減價】Zara網店門市大減價　男女裝童裝低至3折起

新冠疫情衝擊全球零售業，時裝品牌Zara母公司、西班牙企業Inditex早前公布，將於2020及2021年關閉1000至1200間實體分店。疫情下，不少品牌都需促銷吸引消費，由即日起，Zara於網店及門市均有大減價優惠，男女裝及童裝等低至3折起。

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Zara於網店及門市大促銷，女裝減價商品包括服裝、鞋、手袋、配飾、香水及化粧品等。當中不少秋冬季的服飾減幅較大，如格紋西裝外套由359元減至229元；高腰彈性牛仔緊身褲有45折，減至99元。

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此外，男裝服飾亦有減價優惠，當中西裝外套的折扣更相當吸引，舒適版擦光布西裝外套有3折優惠，減至229元；適合夏天穿著的亞麻棉質西裝外套亦有5折優惠，由999元減至499元。不少牛仔長褲款式亦有低至4折的優惠，最平159元就買到。

童裝服飾的折扣亦相當吸引，部分更低至5折，同樣以秋冬季服飾的減幅較大，如男童刷毛內襯牛仔外套由329元減至199元。夏季服飾也有折扣優惠，如減價女童洋裝普遍均有8折優惠，低至159元就買到。

優惠詳情：Zara網店

責任編輯：李瑩

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