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【九巴月票】購買或延長九巴月票獲贈30個口罩（附換領詳情）

消費錦囊 12:17 2020/06/18

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【九巴月票】購買或延長九巴月票即獲贈30個口罩（附換領詳情） -

新冠肺炎疫情下，口罩成為日常必需品。九巴公布，推出「九巴月票」夏日激賞送口罩優惠，向月票乘客免費送贈自家生產口罩。由6月25日起，乘客購買或延長九巴月票一張，即可免費獲贈每盒30個的三層外科成人口罩一盒。

【延伸閱讀】【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元

九巴早前生產口罩予員工使用，現時更推出優惠，將自家生產口罩送贈給月票乘客。由6月25日起，乘客購買或延長九巴月票一張，即可免費獲贈每盒30個的三層外科成人口罩一盒。乘客須帶同相關的八達通卡或八達通產品，於指定日期及時間內往四個九巴顧客服務中心或九巴旗下巴士精品品牌「Design1933」換領口罩，每張九巴月票可換領一次，詳情如下：

推廣日期

月票有效日期首日為

6月25日至7月15日
7月16日至7月31日
8月1日至8月15日
8月16日至8月31日

換領口罩日期

7月29日至8月15日
8月16日至8月31日
9月1日至9月15日
9月16日至9月30日
換領時間及地點
  • ​尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心
  • 沙田市中心巴士總站顧客服務中心
  • 屯門市中心巴士總站顧客服務中心

（每日上午11時至下午2時及下午3時至晚上8時）

  • 屯門公路轉車站顧客服務中心

（每日下午2時至晚上8時）

  • 美孚曼克頓山曼坊商場Design1933

（星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外）
換領須知 乘客換領口罩時，須出示相關的八達通卡或八達通產品

優惠詳情：九巴網站

責任編輯：李瑩 

欄名 : 消費錦囊

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