▲ 敏捷管理是企業疫市求存的良方？

隨着本地疫情慢慢降溫，各行各業逐漸回到辦公室工作。回顧過去數月，疫情把我們的社交距離大大拉開。大家習以為常的工作方式被顛覆，在家工作和視像會議取代了面對面的互動。不少公司也會有疑問，究竟疫情會否打擊敏捷管理的工作方式呢？其實敏捷管理模式尤其適合遠程工作，更是幫助企業在亂局中疫市求存的良方。

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敏捷管理團隊工作方式 有助克服地域阻隔

疫情帶來的最大挑戰是日常溝通變得困難。遠程工作的地域阻隔，大大減少同事間互相觀察和即時提點的機會，令出錯機會增加。平日拍拍同事肩膀，就可以迅速解答問題，遠程工作則要特地以即時短訊先問同事是否在綫，再等他回覆，有時候甚至要以電郵方式另約會議。如此一來一回，溝通過程難免變得費時失事。敏捷管理工作方式鼓勵隊員舉行不同定期會議（Regular Ceremony），使定時會面成為每天工作的一個環節，正正能夠補足在家工作帶來的溝通問題。

透過每天的站立會議（Daily Stand-Up），團隊間可以清楚地瞭解彼此的工作進度。隊員可以針對每人的工作困難，即時給予意見，協助解決問題，增加團隊的整體透明度 。與此同時，敏捷管理方式強調恒常反饋及迭代（Iteration），鼓勵給予身邊人「360 feedback」的文化，使大家不斷進步。這有助企業在瞬息萬變的疫情中更敏捷地應對。

與此同時，敏捷團隊人數通常較少，主張由下而上的自我管理，有效確保工作效率。如下圖所示，一個敏捷團隊介乎7至10人，具備不同專業領域的專才，如軟件開發人員、Scrum Master及產品擁有人等。因為擁有更大的決策能力和自由度，隊員易於培養出主人翁意志，團隊「麻雀雖小，五臟俱全」，變得容易管理。當大部分員工需要在家工作的時候，敏捷管理可以縮小官僚制度和減少上級審批決策的次數，打破部門之間以及上司下屬的溝通壁壘（Break Silos），提高整體效率。

▲ 敏捷團隊例子

最近，一間企業在埃森哲的協助下，啟動了敏捷管理轉型之旅。因為疫情的關係，該企業的員工都被安排輪流在家工作。敏捷管理的到來，促進該企業運用更方便遠程工作的敏捷管理工具，有員工反饋他們的溝通效率甚至遠超從前；每天的站立會議及更敏捷的團體亦令同事提出及回應疫情帶來的問題的效率更上一層樓。

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敏捷管理降低項目投資入場門檻

「變幻原是永恒」，是次疫情使營商環境每天也在變。儘管疫症紓緩，前景依然不明。可是企業總不能坐以待斃，但又如何革新應變呢？

敏捷管理項目講求以迭代方式迅速測試概念，壓縮產品開發周期，直接由POC（Proof Of Concept）到MVP（Minimum Viable Product），演變至成熟的產品。根據Scaled Agile Inc的研究指出，敏捷團隊能有效減少30%至75%的上市時間（Time to Market）。即使概念不對市場的胃口，企業也能快速修正、改善產品。由於項目起初規模小，投資新項目的入場門檻（Upfront Cost）亦較傳統的瀑布式項目低。這使企業在這瞬息萬變、充斥不穩因素的時代，能以更短的時間和更低成本實現創新變革。除了能夠克服疫情的衝擊以外，敏捷管理核心中迭代模式大大減低企業在疫情過後持續創新應變的入場門檻。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。

作者：

Sher Li Tan（埃森哲大中華區董事總經理）、

Cinde Law（埃森哲大中華區諮詢高級經理）、

Lynn Ma（埃森哲大中華區諮詢顧問）