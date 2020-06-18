▲ 【移民保險】準備移民 應否將保單「套現」？ 供緊嘅保險點處理？ -

由反修例風波到港區國安法立法，香港經歷不平凡的一年，觸發不少香港人考慮移民。像筆者這一輩社會的夾心階層，或多或少都供了一些、甚至多份保單。如果移民轉場，這些人壽、危疾、儲蓄、醫療保險還用得着嗎？申請移民需要大筆資金，若將保單「套現」，又是否可行呢？筆者將了解不同保險常見的條款，概括一下移民對受保人可能出現的影響。

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定期人壽保險 列明受益人身份較有利

簡單說，定期人壽保險的保障不受地域限制，若受保人於保單期內不幸身故，不論在香港抑或他方，受益人亦應得到賠償。在香港，身故賠償毋須繳稅。但要留意，在不少國家，若保單無指定受益人，身故賠償成為遺產的一部分，就可能衍生遺產稅。相反，當保單指明個人為受益人，這遺產稅就有機會可豁免。

另外，有定期人壽保險的條款寫明，當受保人的居住地、公民身分、或稅務狀況有所改變時，需通知保險公司。由於不同國家的稅務安排不同，移民後，大家應向當地的保險顧問查詢，了解是否在當地投保定期人壽保險更有利。

終生危疾及儲蓄人壽 若早期退保可能導致大損失

終生危疾及儲蓄人壽的保障也是全球通用。這些終生壽險的保單內一般存有現金價值、紅利。不少港人籌備移民時，都需要大額資金，或希望透過終生儲蓄人壽得到現金，便想到退保、或停供保單。

先說退保，如果大家在保單年期的早段、供款未完便作早期退保，退保現金價值可能大幅低於已繳保費，導致很大的損失。所以，退保前大家必須先三思。也有受保人認為，既然要離開香港，早期退保又大損失，不如停止供款，但這樣可能啟動保單貸款，受保人就需向保險公司繳交利息，另外也有些保單停供便會導致斷單。其實，有些情況，受保人可嘗試尋求調低保額的可行性，以停供未來的保費，又保持保單生效，事前應向顧問查詢。

保險賺紅利 移民後需留意稅務問題

話說回來，如果大家繼續持有終生危疾及儲蓄人壽，並且賺取紅利，亦要留意這些收入是否須繳稅。在香港，資本收益、利息收入皆毋須課稅。但在其他國家如美國、加拿大、英國、澳洲等，資本、利息收入則可能要繳稅的。

移民後，若受保人繼續向香港的保險公司繳交保費，有些國家如美國，亦可能對非本地保險公司的保費徵稅（Excise Tax）。其實，有別於香港，不少國家的稅制相對複雜，大家應向當地的稅務顧問了解，避免不慎地變逃稅。

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醫療保險 移民後或需在當地投保

在香港投保的醫療保險主要為在港居住的客戶提供醫療保障，即使部分醫療保險容許受保人索償在海外衍生的醫療費用，但大家要留意不同醫療保險保單的條款及限制。在香港，多數高端醫療保險都有地域限制，如亞洲、全球（美國除外）、全球（包括美國）等，視乎客戶於投保時選擇的受保地區；最重要的是，如果受保人移民，常駐地改變，在外國停留日子長過指定日子，就算所選擇移民的地區屬於該受保地域，有關保額亦可能被打折扣，或者不能再續保。所以，大家移民後，亦很可能需要在當地投保醫療保險，以配合當地的醫療制度。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：準備移民，已投保的人壽、危疾、儲蓄、醫療保險要點處理？】

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