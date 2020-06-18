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香港郵政出售多啦A夢紀念郵票　香港嘆得起冰室指定身份證號碼享免費套餐

消費錦囊 07:00 2020/06/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港郵政：今早8時開售多啦A夢紀念郵票

由今日（18）早上8時開始，大家可以到香港郵政網的「郵購網」購買日本郵政所推出的多啦A夢50周年紀念郵票。是次的紀念系列共有兩款，均為貼紙式郵票，每人每款限買兩套。

郵票小冊子連一套十枚郵票(貼紙式)售$55，另一款小全張(貼紙式)售$70。

購買網站

2. 7-Eleven：買7-SIGNATURE台式拌麵送雀巢皇室奶茶/皇室奶茶

由6月17日至6月19日，只要於7-Eleven購買7-SIGNATURE新出的台式拌麵（各款$23），即送1罐210毫升雀巢皇室奶茶/低糖皇室奶茶。

3. 香港嘆得起冰室：指定身份證號碼享免費套餐

由即日起至7月25日，香港嘆得起冰室推出開業特別優惠，只要身份證括號內有指定號碼，即可享用$50優惠惠顧午市及晚市套餐。如果套餐超過$50，只需補回差價即可。此外，若身份證有指定號碼，則可享全單8折優惠。

落單前食客需出示有效的香港身份證正本(6歲或以上)，每張身分證於每時段（午餐／晚餐）只能使用一次。餐廳設最低消費，每位食客必須堂食惠顧至少一款食品或飲品﻿。此優惠只限堂食，不設外賣。﻿

  • 14/06-27/06：身分證括號內有(6)字即享免費套餐，括號外則8折 ﻿
  • 28/06-11/07 ：身分證括號內有(1)字即享免費套餐，括號外則8折 ﻿
  • 12/07-25/07：身分證括號內有(4)字即享免費套餐，括號外則8折 ﻿

地址：長沙灣青山道373-379號昭德大廈地下A及B號舖

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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