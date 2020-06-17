▲ 【英國存款收息】持有英國離岸戶口 唔想輸通脹 呢隻理財戶口穩陣賺年息2.75厘

近月不少港人談論開設離岸戶口，將資金換成外幣並存放在海外，當中英國是熱門的選擇之一。在環球低息環境下，就算將錢放海外，仍然會有跑輸通脹風險，又想穩陣，又想抗通脹，已透過香港滙豐銀行開設英國滙豐的離岸戶口的人士，可參考以下穩陣的存款計劃，賺息抗通脹。

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英國滙豐銀行有一個存款計劃，叫Regular Saver，特色是鎖定一個特定的存款年利率，並可以每月供款，類似本港的月供存款戶口。

根據英國滙豐的官網資料，你可以將戶口的餘錢，選擇每月存入指定存款，最低每月存入25英鎊，最多每月存入250英鎊，並鎖定一年存期2.75厘年利率，期間不能提走資金。

以每月存入25英鎊計算，1年後共存入300英鎊，期滿後獲得4.47英鎊利息。 以每月存入250英鎊計算，1年後共存入3,000英鎊，期滿後獲得44.69英鎊利息。

要留意的是，英國會收取存款利息稅（Tax on Interest），想知更多可瀏覽英國官方資料。不過，英國滙豐Regular Saver不會對存戶收取存款利息稅，所有利息可以袋袋平安！

最後，要提醒存戶兌換外幣有滙率風險，或會出現賺息蝕滙的情況，存戶開設外幣存款戶口時宜三思而行。

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責任編輯︰陳啟昌

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