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【收息股】買美股收息　講優質揀呢隻！

收息攻略 13:41 2020/06/17

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【收息股】買美股收息　講優質揀呢隻！

買股收息無分國界，除了在港股尋寶，美股也有不少優質收息股。在上篇提到揀選優質收息股的幾個主要指標後，現在讓我們看看一隻投資者應認真考慮的收息股，那就是強生Johnson & Johnson（NYSE:JNJ）。

為何強生是優秀的收息股？

強生是全球首屈一指的醫療保健公司，已連續58年增加全年派息，躋身股息貴族之列，但這並非投資者可以信賴強生派息的唯一原因。

強生股息率高於標指平均股息率水平

首先要注意的是，強生目前的股息率高於標普500指數的平均股息率，分別為2.79%及2.1%。

其次，強生目前的派息比率為65.6%，現金派息比率為49.8%，公司有充足的空間確保日後增加派息。

另外，雖然強生未能倖免於疫情的衝擊，但其基本面依然穩固。

強生財務實力雄厚

強生是為數不多獲標準普爾授予AAA評級的美國公司，這表明該公司的財務實力雄厚。最後，雖然強生未能在疫情中毫髮無損，但其財務表現應保持相對穩健。

今年第一季，該公司的銷售額按年增長3.3%至207億美元，純利為58億美元，按年增長54.6%。強生修訂了其2020財年的業績指引，以反映新冠肺炎疫情的負面影響。

建構投資組合　強生是選項之一

這間醫療保健巨擘此前曾宣佈，預計銷售額將介乎854億美元至862億美元之間，現時公司預計銷售額將介乎775億美元至805億美元之間。但正如強生行政總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）所說：「強生就是為這樣的時刻而成立的。我們從長線的策略角度出發，致力於長久地為所有利益相關者提供價值。」

尋求股息的投資者可以確信，強生將是其投資組合的一個有力補充，該公司將於未來很多年繼續以持續增派股息來回饋他們。

延伸閱讀：【收息股】點揀優質收息股　記住呢5點

撰文 : The Motley Fool HK

欄名 : 萬里創富

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