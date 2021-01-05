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【收息股】透過收息股賺被動收入 記住呢5點揀優質收息股

收息攻略 11:03 2021/01/05

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股息是一個很好的被動收入來源，適合希望補助（或取代）現有主要收入來源的朋友。不過，並非所有收息股都一樣可取，在投資收息股之前，你應確保它符合一定的標準。

在尋找優秀收息股時，有幾個股息方面的指標需要考慮：

1.公司財力和長遠前景

我們必須考慮公司的財力和長遠前景。畢竟，如果一間公司有失去競爭優勢的危機，又或是債台高築，看不到盡頭，那麼不管該公司派不派息，也最好避之則吉。

由於大多數公司在法律上沒有義務向股東派發股息，削減（或直接暫停）派息是陷入財困的公司賴以恢復平穩的眾多方式之一。

2.股息率

要識別優秀的派息股，投資者首先要看股息率。為了使這個指標的作用更顯著，最好將一間公司的股息率與其同業或主要市場指數的股息率進行比較。

3.派息比率

考慮派息比率也很有用，這個指標用於量度公司派發的股息佔盈利的百分比。派息比率高於100%意味着一間公司的派息超過其盈利，可能是該公司無法維持派息的警號。

4.現金派息比率

更講究一點的話，投資者應考慮公司的現金派息比率，這個比率更加可取，因為它使用現金流而非盈利計算，後者經常受到各種非現金項目的影響。

5.派息記錄

另一個需要檢查的關鍵指標是公司的派息記錄，市場不乏能夠連續幾年不間斷派息或不大幅削減股息的上市公司，但真正優秀的收息股能持續更長時間，而且往往會在經濟衰退或疫症大流行期間，繼續透過增加股息的方式來回饋股東。

【2021年高息藍籌大檢閱 ：按此

【炒復甦吼舊經濟股 龔成推介呢幾隻收息股︰按此

欄名 : 收息之選

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