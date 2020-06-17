▲ 滙豐戰虛銀 「邪惡」的第三擊

早前有媒體報道，滙豐銀行對部分虛擬銀行（VB）及電子錢包（SVF）的eDDA（電子直接扣帳授權）服務收取高達2%手續費，但對其他銀行僅收0%至0.1%的手續費，有厚此薄彼、意圖打擊VB之嫌。

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滙豐作為香港銀行業龍頭，又沒有申請VB牌照，對虛銀接連出招也是路人皆見。早陣子華田也寫過好幾篇文章講述滙豐如何應對VB的挑戰，不過之前的動作可謂防守多於進攻，意圖透過改變客層策略和產品設計，讓自己也享有VB本身獨有的長處，務求消弭對手的競爭優勢。

但這次瘋狂大加價，可說是進攻多於防守。我想除非金管局出手，否則華田相信一眾VB是很難應對，甚至會被狠狠壓垮。

這篇文章會先說一下甚麼是eDDA，然後說一下eDDA對一眾VB的戰略意義。明白了這2點，大家便能知道為甚麼滙豐把eDDA加價會是壓垮一眾VB強而有力（且非常邪惡）的第三炮。

甚麼是eDDA？

eDDA全寫是Electronic Direct Debit Authorization電子直接扣帳授權，這不是甚麼新鮮事，就是大家交水電煤時設立的「自動轉帳」罷了。

整個原理其實很簡單，以交電費為例，就是你授權（Authorize）電力公司Direct debit你的戶口（即是扣帳）來抵銷電費單的結欠，整個動作由電力公司發動，你每個月是不用勞心去處理的。

那電力公司其實又是怎麼做的呢？假設你用的銀行是渣打，但電力公司用的是滙豐，電力公司會每月通知滙豐銀行發動一個信息至渣打，要求渣打從你的戶口直接轉帳至其滙豐的戶口，那渣打看到你早前已訂立的「授權」便會自動放行，整個轉帳便完成了。

在VB的世界其實也是一樣，但有2個分別，是：

1. 收款方不是電力公司的帳戶，而是你自己於另一家銀行的存款戶口；

2. 這不是每月發動，而是你想轉帳至你的VB戶口時隨時發動咯。

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eDDA對一眾VB的戰略意義

明白了甚麼是eDDA，便可以說一下eDDA對一眾VB的戰略意義。先說一個小結論，沒有eDDA基本上你是極難轉帳至VB的，原因有三：

1. eDDA由收款方發動的，這種轉帳方法是最直觀的

大家想一下，如果你想由渣打轉帳至滙豐，沒有eDDA的話你要怎麼做呢？無論你用FPS、支票還是現金，起點仍然是由渣打出發的。

eDDA的最大優點，便是整個轉帳是由「收款方」觸發的。大家幻想一下，你剛剛在手機完成了VB的開戶（假設是眾安銀行好了），然後想轉帳至眾安玩她的迎新優惠，有甚麼比馬上能在眾安的APP裏完成整個程序要好呢？

沒有eDDA，你要首先在眾安登記FPS，再打開你常用銀行的Apps再做轉帳，太不直觀、太麻煩。對一眾VB來說，如果每次有甚麼優惠，想引誘客戶存錢進自己銀行時，客戶都必須打開對手的Apps才能做到的話，這對VB來說是極其不利的。

以剛開業的天星銀行為例，因為沒有eDDA，必須要「使用其他銀行完成轉帳」，你話係咪搞笑先？

2. FPS有每日上限，還要是少得可憐

現時大部分銀行的FPS每日上限都是10,000元，如果用來應付日常P2P轉帳、交水電煤、購物的話，是綽綽有餘的，但要用來把一大筆存款轉走便顯得不切實際了。

以天星銀行為例，開業的最大綽頭是首20,000元活期存款有3.6%年息。因為現時還沒有eDDA，以FPS每日上限10,000元計算，即是要分2天做，或者一天打開2家銀行的2個APP各自轉帳一次。

幾經辛苦存了20,000元進天星後，華田的用後感只有一個：可以再折騰一點嗎？

又以眾安為例，第一筆指定存額及存期的定期存款會有額外2%年息優惠，金額上限是50,000元，如果透過FPS來辦即是要做5次。幸好眾安一開業就有eDDA，也由於eDDA預設必須是同名同身份證轉帳，風險極低所以每日轉帳上限非常高，可以一次過把50,000元轉入眾安，不然我猜我不會耗5天時間去做這個定期存款吧。

3. VB是沒有分行和支票戶口的

VB等於沒有分行，相信大家都明白，即是說大家不可能拿紅白藍袋把現金直接存入VB，大家是必須透過電子渠道的。

那為甚麼要說支票戶口呢？因為支票仍然是香港一般戶口要進行跨行轉帳時，最方便同時也是免費的渠道。這裏先提大家一點，RTGS／CHATS是要收費的，而JETCO跨行轉帳必須要在ATM進行，而且渣打、中銀、滙豐和恒生也沒有參加JETCO的遊戲。雖然MOX及滙立（WeLab Bank）已經成為JETCO的會員銀行，但會否提供跨行轉帳服務仍是未知之數。

那VB有支票戶口嗎？到目前為止沒有，華田相信短期來也不可能有，因為支票結算實在需要太多人手，所以支票也是此路不通的。

如果大家看到這裏，我想大家應該明白，以目前的基建來說，eDDA是資金進入VB的最佳通道，具備着無可替代的戰略意義。

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滙豐把eDDA加價會是壓垮一眾VB強而有力的一炮

綜合上面3點，大家會發現eDDA對虛擬銀行有無可替代的戰略意義，因為：

1. 雖然FPS是一個最方便而且免費的電子渠道把資金推進VB，但整體客戶流程極不直接，同時每日上限又非常低，是不能取代eDDA的；

2. VB沒有支票戶口；

3. RTGS／CHATS要收費；

4. 雖然有2間VB加入了JETCO，但暫時都沒有公布會提供自動櫃員機跨行轉帳服務，估計就算加入，也不能從4大銀行轉帳去VB；

5. VB沒有分行，連把現金存進的選項也抹殺了。

那麼，eDDA就是唯一的入口了。那麼既然阻止不了大家用eDDA，那麼向收款銀行徵收懲罰性的手續費便OK了，夠邪惡吧。

如果真如報道所指要徵收2%手續費的話，VB是受不了的。以大新銀行為例，去年的息差才1.8%，2%手續費即是等如一下子徵收了大新的全年利潤。同時VB成立初期貸款生意必定極為疲弱，大家可以估計，她們的息差應為更低，這2%手續費便顯得更為邪惡了。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：匯豐 eDDA 加價為虛擬銀行戰投下邪惡的第三炮】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。