【政府派錢1萬】6‧21起登記 一文睇晒6間銀行登記方法

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政府向18歲或以上香港永久性居民派發現金1萬元的「現金發放計劃」將於本周日起（21日）接受登記，書面申請表格現於參與銀行分行及郵局等地方派發。政府預計，市民於6月21日至6月30日透過電子途徑登記計劃，最快於7月8日起開始陸續收到款項。各銀行接受網上登記的方式不一，想盡快收到錢兼享獎賞，就要留意參與銀行的登記方法。
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中銀香港
中銀香港設有3種登記方法，包括登入手機銀行、電子表格及分行交表。全新客戶於8月31日前成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行帳戶收取1萬元後，於中銀香港手機或網上銀行開立港元定期存款可享定存利息優惠。
電子表格
分行交表
滙豐銀行
滙豐銀行設有4種登記方式，包括透過HSBC HK流動理財應用程式（iOS/Android）、網上理財、網站登記（毋須登入）及分行交表。透過滙豐銀行登記，都會自動登記參加抽獎，有機會獲得獲得Apple iPad、iPhone或額外10,000元。經應用程式及網上理財享4次抽獎機會而網站登記（毋須登入）及分行交表則有1次抽獎機會。
恒生銀行
恒生銀行設有4種登記方式，包括透過網頁及恒生個人流動理財服務（iOS/Android）登入個人e-banking，網站登記（毋須登入）及分行交表。透過個人e-Banking或應用程式登記，有機會獲得額外10,000元，名額5個；或20元的現金獎賞，名額9,000個。
個人e-banking（網頁及應用程式）
電子表格
分行交表
花旗銀行
現有花旗銀行客戶可以登入Citibank網上理財登記，聯絡電話及揀選收款電話後即可完成登記，客戶亦可於在分行遞交登記書面表格。在8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68元現金獎賞；客戶亦會自動參加大抽獎，中獎客戶可獲10萬元現金獎（名額1個）。
渣打銀行
渣打銀行提供4種登記方式，包括透過網上理財、SC Mobile應用程式、網站登記（毋須登入）及分行交表。由6月21日至8月15日期間，透過渣打登記並成功收取款項，即可自動參加大抽獎，同樣有機會贏取額外1萬元現金獎，每星期名額3個。
網上理財及SC Mobile登入戶口登記
網頁上的登記表格登記
透過銀行分行：於指定的70間渣打銀行分行遞交書面表格（指定分行名單）
東亞銀行
東亞銀行提供4種登記方式，合資格客戶可於BEA App（iOS/Android）、電子網絡銀行服務、網站登記（毋須登入），或以書面表格登記。如透過BEA App或Cyberbanking登記，客戶將自動參加大抽獎，有機會獲取額外10,000元的現金獎賞。
21間參與銀行提供的電子登記方式：
需要注意，透過書面登記「現金發放計劃」，在接受登記的首6個星期將分3階段進行、每批隔兩星期進行，首批（即1955年或之前出生人士）可於6月21日起開始遞交表格，料最快7月20日收到款項。合資格人士須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記。
|出生年份
|開始登記日期
|預計收款日期
|1955年或之前
|6月21日起
|7月20起
|1956年至1970年
|7月5日起
|8月3日起
|1971年2002年
|7月19日起
|8月17日起
在接受登記的首6星期後，不論出生年份，合資格人士可於2021年12月31日或之前任何時間進行登記，登記人會於完成登記約2星期後收到款項。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 生活理財