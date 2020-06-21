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【政府派錢一萬】今起登記 一文睇晒6間銀行登記方法

日常開支 13:42 2020/06/21

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【政府派錢1萬】6‧21起登記 一文睇晒6間銀行登記方法 -

政府向18歲或以上香港永久性居民派發現金1萬元的「現金發放計劃」將今日起（21日）接受登記，書面申請表格現於參與銀行分行及郵局等地方派發。政府預計，市民於6月21日至6月30日透過電子途徑登記計劃，最快於7月8日起開始陸續收到款項。各銀行接受網上登記的方式不一，想盡快收到錢兼享獎賞，就要留意參與銀行的登記方法。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送千足黃金好吸引

中銀香港

中銀香港設有3種登記方法，包括登入手機銀行、電子表格及分行交表。全新客戶於8月31日前成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行帳戶收取1萬元後，於中銀香港手機或網上銀行開立港元定期存款可享定存利息優惠。10月20日或之前以中銀香港帳戶成功收取款項，將自動參加「全城『萬』歲」大抽奬，更有機會獲得高達10萬元購物禮券。

登入手機銀行（iOS/Android

  • 登入手機銀行後，毋須填寫任何資料，只需核對收款帳戶及聯絡電話，即可遞交申請。

電子表格

  • 透過中銀香港網站遞交網上表格，毋須登入，只需填寫收款帳戶號碼、身份證號碼及聯絡電話，核對資料後即可遞交申請。

分行交表

  • 將書面表格遞交至銀行分行，表格上需填寫登記人姓名、身份證號碼、收款銀行、帳戶號碼及聯絡電話，並簽署。

中銀香港開設網上銀行教學

滙豐銀行

滙豐銀行設有4種登記方式，包括透過HSBC HK流動理財應用程式（iOS/Android）、網上理財、網站登記（毋須登入）及分行交表。透過滙豐銀行登記，都會自動登記參加抽獎，有機會獲得Apple iPad、iPhone或額外10,000元。經應用程式及網上理財享4次抽獎機會而網站登記（毋須登入）及分行交表則有1次抽獎機會。

滙豐銀行開設網上銀行教學

恒生銀行

恒生銀行設有4種登記方式，包括透過網頁及恒生個人流動理財服務（iOS/Android）登入個人e-banking，網站登記（毋須登入）及分行交表。透過個人e-Banking或應用程式登記，有機會獲得額外10,000元，名額5個；或20元的現金獎賞，名額9,000個。

個人e-banking（網頁及應用程式）

  • 登入後，只需揀選入帳戶口及具有短訊服務功能的有效聯絡電話，即可完成登記。

電子表格

  • 毋須登入，只需在恒生銀行網站填寫入帳戶口、部分身份證號碼及提供具有短訊服務功能的有效聯絡電話，核對資料後即可遞交申請。

分行交表

  • 全綫銀行分行及港鐵站辦事處均可領取及遞交登記書面表格，需填寫登記人姓名、身份證號碼、收款銀行、帳戶號碼及聯絡電話，並簽署。

恒生銀行開設網上銀行教學

花旗銀行

現有花旗銀行客戶可以登入Citibank網上理財登記，聯絡電話及揀選收款電話後即可完成登記，客戶亦可於在分行遞交登記書面表格。在8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68元現金獎賞；客戶亦會自動參加大抽獎，中獎客戶可獲10萬元現金獎（名額1個）。

花旗銀行開設網上銀行教學

渣打銀行 

渣打銀行提供4種登記方式，包括透過網上理財、SC Mobile應用程式、網站登記（毋須登入）及分行交表。由6月21日至8月15日期間，透過渣打登記並成功收取款項，即可自動參加大抽獎，同樣有機會贏取額外1萬元現金獎，每星期名額3個。

網上理財及SC Mobile登入戶口登記

  • 只需輸入手機號碼及選擇收款的銀行帳戶，核實資料後即可完成登記。

網頁上的登記表格登記

  • 毋須登入，輸入手機號碼、香港身分證號碼首4位英文字母及數字及收款的銀行帳戶號碼，核實資料後即可完成登記。

透過銀行分行：於指定的70間渣打銀行分行遞交書面表格（指定分行名單

渣打銀行開設網上銀行教學

東亞銀行

東亞銀行提供4種登記方式，合資格客戶可於BEA App（iOS/Android）、電子網絡銀行服務、網站登記（毋須登入），或以書面表格登記。如透過BEA App或Cyberbanking登記，客戶將自動參加大抽獎，有機會獲取額外10,000元的現金獎賞。

東亞銀行開設網上銀行教學

21間參與銀行提供的電子登記方式：

需要注意，透過書面登記「現金發放計劃」，在接受登記的首6個星期將分3階段進行、每批隔兩星期進行，首批（即1955年或之前出生人士）可於6月21日起開始遞交表格，料最快7月20日收到款項。合資格人士須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記。

出生年份 開始登記日期 預計收款日期
1955年或之前 6月21日起 7月20起
1956年至1970年 7月5日起 8月3日起
1971年2002年 7月19日起 8月17日起

在接受登記的首6星期後，不論出生年份，合資格人士可於2021年12月31日或之前任何時間進行登記，登記人會於完成登記約2星期後收到款項。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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