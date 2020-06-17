【政府派錢1萬】注意！非所有戶口都可收錢 這5種帳戶不能收款 日常開支 13:00 2020/06/17 分享： ▲ 【政府派錢1萬】注意！非所有戶口都可收錢 這5種帳戶不能收款 政府派錢1萬的「現金發放計劃」，市民最快可於本周日（6月21日）起登記申請。要注意，並非所有帳戶皆可用作是次「派錢1萬」的收款用途，以下5種銀行帳戶都不能用作收款，申請時要留意。 1.信用咭帳戶 2.聯名賬戶 3.香港以外的銀行帳戶 4.於參與計劃之銀行的海外（或內地）分行開設之帳戶 5.離岸銀行帳戶 想知道如何進行網上登記： 滙豐、恒生、中銀、花旗【按此】 渣打、東亞、大新【按此】 索取書面登記表格地點：【按此】 欄名 : 生活理財 相關文章 【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送千足黃金好吸引（更新至6月16日） 2020/06/16 【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送千足黃金好吸引（更新至6月16日） 【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】 2020/06/15 【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】 【政府派錢1萬】收政府1萬再拎多10萬！ 邊間銀行咁豪爽？ 2020/06/11 【政府派錢1萬】收政府1萬再拎多10萬！ 邊間銀行咁豪爽？ 【政府派錢1萬】書面申請需時 最遲8月17日始獲發1萬元 2020/06/09 【政府派錢1萬】書面申請需時 最遲8月17日始獲發1萬元 【政府派錢1萬】善用政府1萬元 盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs 2020/06/09 【政府派錢1萬】善用政府1萬元 盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs 最新專欄文章 更多 【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送千足黃金好吸引（更新至6月16日） 2020/06/16 【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送千足黃金好吸引（更新至6月16日） 【政府派錢1萬】銀行搶「現金發放計劃」客戶 送多1萬兼賺存款利息10厘！ 2020/06/16 【政府派錢1萬】銀行搶「現金發放計劃」客戶 送多1萬兼賺存款利息10厘！ 【滙款攻略】滙款海外帳戶 如何將手續費降到最低？ 2020/06/16 【滙款攻略】滙款海外帳戶 如何將手續費降到最低？ 【政府派錢1萬】網上銀行登記最快7月8日收錢 3間銀行登記網上銀行方法 2020/06/16 【政府派錢1萬】網上銀行登記最快7月8日收錢 3間銀行登記網上銀行方法 【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】 2020/06/15 【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】 個人銀行 財政預算案 銀行 香港 東亞 滙豐控股（00005） 花旗銀行