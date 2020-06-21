【政府派錢一萬】注意！非所有戶口都可收錢　這5種帳戶不能申請

▲ 【政府派錢1萬】注意！非所有戶口都可收錢 這5種帳戶不能收款

政府派錢1萬的「現金發放計劃」，市民今日（6月21日）起登記申請。要注意，並非所有帳戶皆可用作是次「派錢1萬」的收款用途，以下5種銀行帳戶都不能用作收款，申請時要留意。

1.信用咭帳戶

2.聯名賬戶

3.香港以外的銀行帳戶

4.於參與計劃之銀行的海外（或內地）分行開設之帳戶

5.離岸銀行帳戶

想知道如何進行網上登記：

索取書面登記表格地點：【按此】