【電商發展】遙距辦公硬件需求大增 如何透過跨境電商捉緊「疫」市機遇？

▲ 遙距辦公硬件需求大增 如何透過跨境電商捉緊「疫」市機遇？

新冠肺炎疫情在全球大流行，對各行各業造成嚴重打擊，部分傳統零售行業更因此需要關閉店舖減省開支。在人人居家的情況下，網上購物成爲許多人購買消費的主要渠道，更令不少類別的商品銷售在海外市場逆勢增長。



遙距辦公硬件需求大增 成新機遇

最近eBay發布了歐美市場最新的熱銷商品數據，當中顯示居家辦公、休閒娛樂、家居園藝、美容健身等類別的銷售於疫情期間都呈上升趨勢。在疫情的推動下，全球開啟在家工作模式，大量的網絡會議、遙距辦公令相關居家辦公硬件設備的需求大增，其中網絡攝影機在eBay美國站的銷情更增長了2,000%。此外，居家隔離令許多消費者缺乏室外活動，因此居家娛樂、家居園藝及健身美容亦成為他們消磨時間的主要來源。在英國，香港賣家今年第一季度的手機與智能手機銷量增加46%，而平板電腦和電子書閲讀器則增加33%。另外，庭院家具在美國銷量增加115%，運動背包和運動鞋產品在德國分別增長208%和75%，而運動服飾在澳洲則增長322%。



除了歐美成熟市場外，香港賣家亦在法國、意大利及西班牙等歐洲非英語國家錄得爆發性增長，當中運動鞋、節日道具及配飾的增長甚至達到2,422%和619%。香港賣家可參考這些熱銷商品數據並密切留意當地市場的趨勢為海外倉庫備貨，提升銷售，賺取可觀的收入。



善用跨境電商平台資源 捉緊業務發展先機

另外，為幫助賣家持續發展業務，許多跨境電商平台均提供不同資源例如市場、業務分析及採購工具等，讓賣家更深入了解市場趨勢，建立跨境電商事業。



剛開始投入電商業務的賣家可參加一些平台定期舉辦的免費新手賣家工作坊，了解全球跨境商貿市場、學習如何透過電商平台發展全球業務及加深認識平台銷售及物流政策。



此外，消費者的購買需求會隨着節日慶祝活動而增加。賣家可把握這些時機，並留意電商平台通過大數據分析總結出的行業數據分析報告，獲取第一手的市場行情，於活動前夕為相關商品提高入貨量，增加商機。

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