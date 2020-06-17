▲ 【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元 港鐵車費8折 都會票月票減100元

為減低市民在交通開支上的壓力，政府早前宣布由7月1日起至今年年底，將公共交通費用補貼計劃門檻由400元下調至200元。同時，港鐵亦由7月1日起，將港鐵車費下調兩成，為期半年。

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政府去年已提高「公共交通費用補貼計劃」補貼金額，並於今年實施，由每月超出400元車費即補貼四分一，提升至三分一，並將每月補貼金額上限由300元提高至400元。

由今年7月起，政府將進一步放寬交通補貼門檻，由原本的400元下調至200元，惟補貼比例及上限維持不變。

例子一：每月車費800元

(800-200) x 1/3=200元 例子二：每月車費1400元

(1400-200) x 1/3=400元

如果每月交通費達1400元或以上，即可領取400元上限補貼金額，以往的每月交通費需達1600元或以上，才可領取全額補貼。

港鐵車費8折

除了降低交通補貼門檻外，由7月1日起，持八達通乘搭港鐵可享車費8折優惠，為期半年。同時，港鐵都會票及全月通加強版亦可獲100元扣減。

票種 現時售價 2020年7月至12月優惠價 港鐵都會票 435元 335元 東涌–香港全月通加強版 635元 535元 東涌–南昌全月通加強版 405元 305元 上水/烏溪沙–尖東全月通加強版 485元 385元 屯門–南昌全月通加強版 515元 415元 屯門–紅磡全月通加強版 600元 500元

責任編輯：曹佩鈞

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