【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元

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為減低市民在交通開支上的壓力，政府早前宣布由7月1日起至今年年底，將公共交通費用補貼計劃門檻由400元下調至200元。同時，港鐵亦由7月1日起，將港鐵車費下調兩成，為期半年。
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政府去年已提高「公共交通費用補貼計劃」補貼金額，並於今年實施，由每月超出400元車費即補貼四分一，提升至三分一，並將每月補貼金額上限由300元提高至400元。
由今年7月起，政府將進一步放寬交通補貼門檻，由原本的400元下調至200元，惟補貼比例及上限維持不變。
例子一：每月車費800元
(800-200) x 1/3=200元
例子二：每月車費1400元
(1400-200) x 1/3=400元
如果每月交通費達1400元或以上，即可領取400元上限補貼金額，以往的每月交通費需達1600元或以上，才可領取全額補貼。
港鐵車費8折
除了降低交通補貼門檻外，由7月1日起，持八達通乘搭港鐵可享車費8折優惠，為期半年。同時，港鐵都會票及全月通加強版亦可獲100元扣減。
|票種
|現時售價
|2020年7月至12月優惠價
|港鐵都會票
|435元
|335元
|東涌–香港全月通加強版
|635元
|535元
|東涌–南昌全月通加強版
|405元
|305元
|上水/烏溪沙–尖東全月通加強版
|485元
|385元
|屯門–南昌全月通加強版
|515元
|415元
|屯門–紅磡全月通加強版
|600元
|500元
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 生活理財