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月底取用H按　按息會貴啲？

博客 11:59 2020/06/17

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月底取用H按　按息會貴啲？

在考慮選用甚麼按揭計劃時，不少人會詳細比較不同計劃的利率、回贈等條件。但有一個細節卻是不少人忽略的：在月底取用H按，對借款人來說，可能較其他時間較為不利。

一般人考慮比較不同的H按安排，主要是比較不同銀行的H+是多少、以P為準的鎖息上限是多少，較少考慮在甚麼時間取用按揭較為有利。部分的原因是，對買家來說，按揭取用日期受制於成交日期，難以改變。但在統計上，在月底取用H按，比起其他時間，會對借款人輕微不利。

本地H按，一般是以一個月拆息為基礎，而H按的每月利率，是以取用日期為準。例如在6月26日取用按揭，往後便以每月26號的一個月拆息作準，再計算H+、P減鎖息，計算供款利率。

月尾資金需求增　或扯高拆息

拆息每天按市場的需求而起跌，例如新股招股一般會扯高拆息，此類情況大致上跟日期無關。但另一方面，月結、季結、半年結等，也會增加資金需求，而且都是在月底發生。

以過去48個月為例，有26個月的一個月拆息期末數字高於該月的平均數、5個月差距近於零（差幅少於1點子）、17個月期末數字低於當月平均數。48個月下來，1個月拆息的期末數字，平均比1個月拆息的每月平均數高0.04%。

有關差距並不算大，以近年新批按揭平均取用金額約400萬元而言，如在月底取用貸款，會比在月初、月中取用，每年多付1,600元左右的按息。但由於月結等等抽高資金需求的因素較常在月底出現，在可能的情況（例如是轉按），買家又想「慳到最盡」，避免在月底取用按揭，計算上可輕微增加贏面。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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