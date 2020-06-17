▲ 【BNO】英內政大臣倡持BNO港人可留英逾半年 定居5年後可申入籍 -

港區國安法引起國際關注，英國政府更有意增加英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利。英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）上周五（12日）致函英國首相約翰遜（Boris Johnson），建議英國應為持有BNO人士及其家屬提供一條明確入籍英國的途徑，並將容許BNO持有人在英國逗留逾半年。

【延伸閱讀】【移民英國】BNO持有人或獲留英就學求職權利 移民專家：有望提供更快捷移民途徑

定居5年後可申請入籍

彭黛玲在信中建議，加強BNO持有人及其家屬入境英國和居留的權利，容許他們可在英國定居5年後申請入籍英國，其間他們獲准在英國工作及讀書。在這5年間，BNO持有人及其家屬需要在不依賴公帑的情況下生活，即未能享有英國的社會福利，但同時需繳交健康稅（Immigration Health Surcharge）。此外，在入籍前如觸犯刑事法例被驅逐出境。

【延伸閱讀】【續領BNO】寄續領BNO文件到英國 邊間國際快遞最平最快？（附減60元優惠碼）

過渡期容許留英逾半年

彭黛玲指，申請資格會以慷慨為原則，不會設申請人數上限，BNO持有人的配偶及18歲以下子女皆可申請，同時承諾簡化申請過程，但她強調，沒有BNO的港人不能循此途徑入籍。

倘建議獲接納，落實仍需時，彭黛玲指一旦中方落實《國安法》，將擬推出過渡措施，容許入境人員行使酌情權，即使BNO持有人表明有意逗留英國多於6個月，仍可批准入境，但期間不可工作或申請福利。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝＝

市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。