【自製長糧】退休後點生活　護士長話你知退休後投資什麼食長糧

「護士」是不少年輕人的Dream job，除了能幫到別人有意義外，職業收入較穩定亦是實際因素。護士長Belinda曾經歷2003年「沙士」一疫，令她耗盡心力決定提早退休。那麼，提早退休又靠什麼維持生活？

「沙士」爆發被徵召逐戶「洗樓」

Belinda96年從英國讀完健康教育及推廣碩士回港，加入了中央教育組負責健康教育。2003年沙士在淘大爆發時，Belinda是衞生署中央健康教育組的護士長，當時她被徵召去淘大花園逐家逐戶拍門，看看有沒有人有病徵，如果有病徵要聯絡衞生署。

正是因為沙士令Belinda耗盡心力，她那年便提早退休。

提早退休 做兼職過活

用退而不休去形容Belinda也不為過，2003年拿了「瘦雞餐」後，她一直也有幫衞生署做兼職，2006年重返伊利沙伯醫院做產前檢查part-time，一做竟然做了13年，直至去年退休，她笑說：「如果做full time，又再升職了。」

此外，她也有在基督教勵行會做了10年導師，教安老院員工、保健員、臨床助理等護理知識。「我喜歡教書，而且教書的錢足夠我去旅行了。」'

退休後一定要有樓

她覺得退休後，最重要有一層已供滿的樓，而她還有樓收租，包括在英國。

「如果可以，我喜歡在英國退休，當年去英國讀Master，回來要用幾個月才可以適應。搭車上班迫地鐵，實在太多人了。」

她已擁有居英權，只是兩個兒子在香港工作，所以留下來。她覺得在英國步伐比較慢，不會一天要兼顧很多東西，經常很忙碌。

退休金買保險保障生活

自從第一次退休後，她也有將退休金用來買保險。

「供5年，然後10年拿回一大筆，又將那筆錢供另一份，供了大約3份左右。」

做高息定存收息

之前人民幣高息，她又會去做新客戶儲定期，這是退休人士有空的「着數」。

「我怕自己亂用錢，只是放銀行又不會升值，現在這樣，好過一潭死水。」

今個月她就在銀行做了年金，因為可以扣稅。

▲ Belinda與妹妹及弟弟合照。

▲ Belinda（後右二）與中央健康教育組的同事合照。

▲ 退休後，Belinda希望旅行成為她之後的正職，圖為與丈夫攝於德國。

（節錄）

【全文︰護士曾歷沙士患癌感人生無常 退休後傳授健康知識】

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