專家建議每次戴錶後宜進行清潔　錶頭用稀釋肥皂水去垢錶鏈以牙刷除塵保持光潔如新　

疫情期間，相信各位錶主都加倍注意手錶的消毒清潔，而鐘錶培訓導師Eldon Chim之前就教大家應如何利用酒精消毒手錶。不過Eldon提醒，即使疫情退卻後，大家都要養成每次戴錶後清潔的習慣，才能夠保養手錶的外觀及延長手錶壽命。

▲ 用軟布或棉花棒沾上稀釋肥皂水，可以擦拭錶殼（錶頭）作為日常清潔程序。（受訪者提供）

Eldon表示他每日外出回家後，都會將戴了一整天的手錶用軟布沾清水擦拭錶殼，講究一點的話可以用蒸餾水，不過最重要還是最後一定要以乾淨的錶布擦乾，也可以眼鏡布代替，然後讓手錶自然晾乾才放回錶盒。這樣一來可以避免氧化物質或汗水殘留在金屬表面，亦避免濕氣累積而讓錶帶變質。

清潔時留意手錶防水度

金屬錶鏈的手錶可以整枚擦拭；皮革錶帶或NATO織布錶帶的話，可以錶布輕抹；橡膠錶帶則可以清水沖洗。

不過用水沖洗錶帶時千萬要留意，避免弄濕錶頭，如果是具100米防水功能的手錶還可以，但若果手錶只有一般30米防水功能，即只能承受潑水，大家切勿將錶頭放到水喉下沖，Eldon建議可手握錶頭，只將膠錶帶的部分浸入水中清潔。

將錶頭及錶帶分拆

對於富有經驗的錶主，想要自己定期徹底清潔腕錶，最理想的方法是先把錶帶或錶鏈拆卸，再準備一盤稀釋肥皂水、一盤清水、一塊作為濕用的軟布、一塊作為乾用的錶布、一支軟毛牙刷及少量棉花棒。

▲ 對於資深鐘錶玩家，最理想的方法是先把錶帶或錶鏈拆卸才進行清潔。（經濟日報資料相）

錶殼（錶頭）部分可先用沾上肥皂水的軟布或棉花棒擦拭，軟布要扭乾不滴水，然後再沾清水擦拭一遍，最後以錶布抹乾。

金屬錶鏈可以軟毛牙刷清除積聚在鏈節之間的微細塵垢，其他錶帶可以根據前述的方法清潔，待所有部件徹底晾乾後再重新裝回錶殼和錶帶，腕錶又回復光鮮亮眼。參考ROLEX的官網，亦有提及同樣以肥皂水和軟毛刷清潔腕錶的做法，有國際品牌的官方加持，大家便可放心了。

▲ 積聚在金屬錶鏈鏈節之間的微細塵垢，可用軟毛牙刷來清除。（受訪者提供）

不過這種在家清潔腕錶的方法，因為牽涉到裝拆錶鏈錶帶的步驟，對於新手錶主或對自己手藝沒有信心的錶主來說，確實不太適合，Eldon建議大家還是定期把手錶帶到品牌專門店或官方服務中心，讓專業人員代為效勞。

資料來源︰Mister Know How

整理︰梁靜詩