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火鍋撚中環店指定身份證號碼全單7折　一粥麵學生優惠$3電子現金券

消費錦囊 07:00 2020/06/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、火鍋撚中環店：指定身份證號碼 全單7折

火鍋撚中環店推出限時優惠，即日起至6月22日，凡身份證號碼有「6」或「1」字，堂食可享全單7折優惠。

訂座 / 外賣： 6683-5853（WhatsApp）

2、一粥麵：學生優惠 $3電子現金券

由即日起至7月31日，學生惠顧一粥麵滿$30或以上，穿著校服或者出示學生證，即可使用電子現金券減$3，更可與現有學生優惠同時使用。

 

3、IKEA 宜家家居：原隻蛋黃肉丸糉 $39

IKEA 宜家家居推出蛋黃肉丸糉，售價為$39。即日起至6月25日於荃灣分店餐廳發售；6月21日至25日期間在沙田、九龍灣分店餐廳及銅鑼灣美食站開售。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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